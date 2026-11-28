Las tendencias en arquitectura y diseño exterior para 2027 ponen el foco en la creación de espacios que invitan al descanso, la desconexión y el contacto con la naturaleza. En este escenario, las piscinas adquieren un nuevo protagonismo como parte integral del paisaje residencial.

Las formas geométricas, las tonalidades inspiradas en la naturaleza y las terminaciones sofisticadas definen una estética que busca transformar los jardines en auténticos oasis privados.

Entre las propuestas que ganan terreno se encuentran las piscinas de fibra de vidrio con diseños contemporáneos, colores cálidos y detalles que aportan personalidad a los espacios exteriores.

Piletas 2027: los diseños y colores que marcan tendencia

La búsqueda de una mayor conexión con el entorno natural impulsa la incorporación de tonalidades arena, beige y acabados que evocan la piedra natural.

Estos colores permiten conseguir diferentes efectos visuales en el agua y se integran con materiales como la madera, la piedra y la vegetación.

Según especialistas de Aqualine, citados por Radio Mitre, las formas rectangulares y cuadradas, las escaleras integradas y las líneas minimalistas se destacan entre las nuevas propuestas.

Las piscinas prefabricadas de fibra de vidrio también ofrecen alternativas interesantes por sus tiempos de instalación y la variedad de diseños disponibles.

Piscinas que invitan a disfrutar de una experiencia de relax

Inspiradas en la estética de los hoteles boutique y los grandes resorts, las nuevas propuestas buscan combinar funcionalidad, confort y diseño.

Entre las tendencias que ganan protagonismo se destacan:

Piscinas de líneas minimalistas: con formas geométricas y una estética depurada.

con formas geométricas y una estética depurada. Terminaciones en tonos arena: aportan calidez y evocan paisajes naturales.

aportan calidez y evocan paisajes naturales. Piscinas desbordantes: generan una sensación de continuidad con el entorno.

generan una sensación de continuidad con el entorno. Sectores tipo spa: incorporan hidromasajes y espacios destinados al descanso.

incorporan hidromasajes y espacios destinados al descanso. Escaleras integradas: aportan funcionalidad y continuidad visual al diseño.

Paisajismo y arquitectura: cómo crear un oasis en casa

El diseño de la piscina se complementa con una cuidada selección de materiales, mobiliario y vegetación.

Los decks de madera, los revestimientos de piedra, las reposeras en tonos neutros, las plantas ornamentales y la iluminación cálida permiten construir una atmósfera acogedora y sofisticada.

La clave está en lograr que cada elemento dialogue con la arquitectura de la vivienda y las características del paisaje.

De cara a 2027, las tendencias proponen concebir la piscina como una extensión de los espacios habitables, donde la estética, el confort y el bienestar se encuentran para disfrutar del verano de una manera diferente.