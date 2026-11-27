Croquiseros urbanos y sus trabajos en una salida previa en Bariloche.

San Carlos de Bariloche recibe desde este viernes a artistas, aficionados al dibujo y vecinos en una nueva edición del Encuentro Nacional de Croquiseros Urbanos, organizado por la Subsecretaría de Cultura local junto al colectivo Croquiseros Urbanos Bariloche —una agrupación activa desde abril de 2013 que ya supera las 200 salidas en la ciudad—. La iniciativa fue declarada de interés cultural por el Concejo Municipal.

Durante tres jornadas —desde hoy y hasta el domingo 29 de noviembre—, la ciudad funcionará como un taller a cielo abierto. El punto central de referencia será el Puerto San Carlos (Juan Manuel de Rosas 74), desde donde se articularán las salidas para documentar en vivo la arquitectura de piedra y madera y el paisaje del lago Nahuel Huapi.

Cómo participar y sumarse a las salidas

La actividad es libre y gratuita, abierta tanto a dibujantes con experiencia como a principiantes.

Si bien la acreditación formal contaba con un cupo limitado de 150 lugares para la entrega de credenciales y materiales de bienvenida, desde la organización confirmaron que cualquier persona interesada puede acercarse directamente a los puntos de encuentro. Solo hay que llevar el cuaderno, los lápices y las ganas de dibujar al aire libre y compartir las salidas con croquiseros de distintas partes del país

Para quienes realizaron la inscripción formal, la organización dividirá a los asistentes en tres grupos (Amancay, Bandurria y Cauquén) acompañados por facilitadores, y les entregará en la acreditación cinco papeles tamaño A6 para participar del tradicional intercambio de postales ilustradas mediante sorteo al cierre del evento.

Consultas y contacto: croquiserosbariloche@gmail.com | Instagram: @encuentronaciona_croquisbrc |

croquiserosbariloche@gmail.com | Instagram: @encuentronaciona_croquisbrc | A tener en cuenta: Se recomienda asistir con ropa cómoda acorde al clima. En caso de lluvia o fuertes vientos, se realizarán actividades alternativas bajo techo.

Los cuatro circuitos de dibujo

Croquiseros urbanos en pleno trabajo en una salida previa en Bariloche.

El programa contempla cuatro recorridos diseñados para retratar distintos perfiles urbanos y naturales de Bariloche:

Circuito 1 – Centro Cívico y Playa Centro: a 300 metros del Puerto San Carlos. Incluye la Torre del Reloj, los arcos de piedra, el Museo de la Patagonia, la Biblioteca Sarmiento, la Sala Frey y el Museo Memorial de Malvinas.

a 300 metros del Puerto San Carlos. Incluye la Torre del Reloj, los arcos de piedra, el Museo de la Patagonia, la Biblioteca Sarmiento, la Sala Frey y el Museo Memorial de Malvinas. Circuito 2 – Casco Histórico: a 500 metros del puerto. Abarca edificaciones emblemáticas de la primera mitad del siglo XX como la Intendencia de Parques Nacionales, el Club Andino Bariloche, el Edificio Capraro, el Edificio Haenggi y la ex Maternidad.

a 500 metros del puerto. Abarca edificaciones emblemáticas de la primera mitad del siglo XX como la Intendencia de Parques Nacionales, el Club Andino Bariloche, el Edificio Capraro, el Edificio Haenggi y la ex Maternidad. Circuito 3 – Costanera y Lago Nahuel Huapi: a 1,7 kilómetros del puerto. Recorre el frente lacustre desde Plaza Perito Moreno hasta el Hotel Tres Reyes, pasando por Playa Centenario, el edificio de Movilidad de Parques Nacionales y la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi.

a 1,7 kilómetros del puerto. Recorre el frente lacustre desde Plaza Perito Moreno hasta el Hotel Tres Reyes, pasando por Playa Centenario, el edificio de Movilidad de Parques Nacionales y la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi. Circuito 4 – Llao Llao y Puerto Pañuelo: a 23,5 kilómetros del centro (con acceso mediante la línea 20 de transporte urbano). Comprende el histórico Hotel Llao Llao, la Capilla San Eduardo —que alberga un friso de Raúl Soldi— y Puerto Pañuelo.

Cronograma completo: día por día

Viernes 27 de noviembre (Hoy)

13:00: Acreditación y asignación de grupos (Amancay, Bandurria y Cauquén) en el Puerto San Carlos (Juan Manuel de Rosas 74).

Acreditación y asignación de grupos (Amancay, Bandurria y Cauquén) en el Puerto San Carlos (Juan Manuel de Rosas 74). 14:00: Apertura oficial del encuentro en el Puerto San Carlos.

Apertura oficial del encuentro en el Puerto San Carlos. 15:00 a 17:30: Circuito 1 en el Centro Cívico (punto de encuentro en Libertad 56).

Circuito 1 en el Centro Cívico (punto de encuentro en Libertad 56). 18:00: Inauguración de la Muestra Colectiva y conversatorio «Centro Cívico, marco histórico y anécdotas de su construcción», a cargo del arquitecto Gonzalo Estrada, en el Puerto San Carlos.

Inauguración de la Muestra Colectiva y conversatorio «Centro Cívico, marco histórico y anécdotas de su construcción», a cargo del arquitecto Gonzalo Estrada, en el Puerto San Carlos. 18:30: Brindis de bienvenida con la presentación musical del Taller de Ensamble de la Escuela Municipal de Arte «La Llave».

Sábado 28 de noviembre

10:00 a 13:00 – Circuitos simultáneos por grupo: Grupo Amancay: Llao Llao (punto de encuentro en la garita de colectivo, Av. Bustillo km 25). Grupo Bandurria: Casco Histórico (Club Andino Bariloche, 20 de Febrero 50). Grupo Cauquén: Costanera (Hotel Tres Reyes, Av. 12 de Octubre 135).

14:00 a 17:00 – Rotación de circuitos: Grupo Amancay: Costanera (Hotel Tres Reyes, Av. 12 de Octubre 135). Grupo Bandurria: Llao Llao (garita de colectivo, Av. Bustillo km 25). Grupo Cauquén: Casco Histórico (Club Andino Bariloche, 20 de Febrero 50).

18:30 a 20:00: Demos de dibujo en simultáneo en el Puerto San Carlos (entrada libre y gratuita para todo público). Participan Luciano Altamirano, Carlos Marcelo Herrera, Diego Escarra, José Giménez, Perla León, Gabriel Mayo, Federico Peralta, Carlos Sáenz y Adhemar Orellana Rioja con demostraciones sobre acuarela, tinta china, bitácoras de viaje y croquis para principiantes.

Domingo 29 de noviembre