La tendencia “quiet luxury” en casas: cómo lograr elegancia sin exceso
El “quiet luxury” llegó a la decoración del hogar. Claves para lograr una casa elegante, sofisticada y sin excesos, con materiales nobles, colores neutros y diseño atemporal.
En un mundo donde durante años dominó lo ostentoso, hoy gana terreno una nueva forma de entender el lujo: el “quiet luxury”, o lujo silencioso. Esta tendencia, que ya se impone en la moda, también llegó con fuerza al diseño de interiores.
Se trata de una estética que apuesta por la calidad por sobre la cantidad, donde cada elemento está elegido con intención y nada busca llamar la atención de forma exagerada.
Qué es el “quiet luxury” en decoración
El “quiet luxury” no significa gastar más, sino elegir mejor. Es un estilo que transmite elegancia sin esfuerzo, con espacios que se sienten armoniosos, cálidos y atemporales.
En lugar de llenar la casa de objetos, propone:
- Pocos elementos, pero de alta calidad
- Materiales nobles como madera, lino, piedra o cerámica
- Colores neutros y suaves
- Ambientes despejados y funcionales
El resultado es una casa que no necesita impresionar, porque transmite sofisticación de forma natural.
Colores y materiales: la base del estilo
Uno de los pilares del “quiet luxury” está en su paleta y sus texturas.
Tonos que dominan
- Beige, blanco roto, gris claro
- Tonos tierra y arena
- Verdes suaves y apagados
Estos colores generan una sensación de calma, orden y continuidad visual.
Materiales protagonistas
- Madera natural (sin brillo excesivo)
- Telas como lino o algodón
- Piedra, mármol o superficies orgánicas
La clave está en que todo se vea real, auténtico y duradero.
Menos objetos, más intención
El error más común al intentar lograr este estilo es sumar demasiados elementos. En el “quiet luxury”, cada objeto tiene un propósito.
Qué sumar
- Un sillón de buena calidad
- Iluminación cálida y bien ubicada
- Piezas decorativas simples (jarrones, libros, arte)
Qué evitar
- Exceso de adornos
- Colores estridentes
- Mezcla de estilos sin coherencia
El objetivo es lograr un espacio donde todo respire.
Iluminación: el detalle que define el ambiente
La luz es clave para este estilo. No se trata solo de iluminar, sino de crear atmósfera.
- Usar luz cálida
- Incorporar lámparas de pie o veladores
- Aprovechar al máximo la luz natural
Una buena iluminación puede transformar un ambiente simple en uno sofisticado.
El secreto del “quiet luxury”
Más allá de lo estético, este estilo propone un cambio de mirada: valorar lo esencial.
No se trata de tener más, sino de vivir mejor, en espacios que transmitan calma, orden y bienestar.
El “quiet luxury” no es una moda pasajera. Es una forma de habitar donde el verdadero lujo está en la simplicidad, la calidad y la armonía.
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