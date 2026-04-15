La tendencia “quiet luxury” en casas: cómo lograr elegancia sin exceso

En un mundo donde durante años dominó lo ostentoso, hoy gana terreno una nueva forma de entender el lujo: el “quiet luxury”, o lujo silencioso. Esta tendencia, que ya se impone en la moda, también llegó con fuerza al diseño de interiores.

Se trata de una estética que apuesta por la calidad por sobre la cantidad, donde cada elemento está elegido con intención y nada busca llamar la atención de forma exagerada.

Qué es el “quiet luxury” en decoración

El “quiet luxury” no significa gastar más, sino elegir mejor. Es un estilo que transmite elegancia sin esfuerzo, con espacios que se sienten armoniosos, cálidos y atemporales.

En lugar de llenar la casa de objetos, propone:

Pocos elementos, pero de alta calidad

Materiales nobles como madera, lino, piedra o cerámica

Colores neutros y suaves

Ambientes despejados y funcionales

El resultado es una casa que no necesita impresionar, porque transmite sofisticación de forma natural.

Colores y materiales: la base del estilo

Uno de los pilares del “quiet luxury” está en su paleta y sus texturas.

Tonos que dominan

Beige, blanco roto, gris claro

Tonos tierra y arena

Verdes suaves y apagados

Estos colores generan una sensación de calma, orden y continuidad visual.

Materiales protagonistas

Madera natural (sin brillo excesivo)

(sin brillo excesivo) Telas como lino o algodón

Piedra, mármol o superficies orgánicas

La clave está en que todo se vea real, auténtico y duradero.

Menos objetos, más intención

El error más común al intentar lograr este estilo es sumar demasiados elementos. En el “quiet luxury”, cada objeto tiene un propósito.

Qué sumar

Un sillón de buena calidad

Iluminación cálida y bien ubicada

Piezas decorativas simples (jarrones, libros, arte)

Qué evitar

Exceso de adornos

Colores estridentes

Mezcla de estilos sin coherencia

El objetivo es lograr un espacio donde todo respire.

Iluminación: el detalle que define el ambiente

La luz es clave para este estilo. No se trata solo de iluminar, sino de crear atmósfera.

Usar luz cálida

Incorporar lámparas de pie o veladores

Aprovechar al máximo la luz natural

Una buena iluminación puede transformar un ambiente simple en uno sofisticado.

El secreto del “quiet luxury”

Más allá de lo estético, este estilo propone un cambio de mirada: valorar lo esencial.

No se trata de tener más, sino de vivir mejor, en espacios que transmitan calma, orden y bienestar.

El “quiet luxury” no es una moda pasajera. Es una forma de habitar donde el verdadero lujo está en la simplicidad, la calidad y la armonía.