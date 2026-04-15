Boca no se reforzará con un arquero tras la lesión de Marchesín y confirma a Brey como titular

Brey ingresó por Marchesín y mantuvo el arco en cero ante Barcelona de Ecuador. (Clarín Fotografía)

Boca Juniors derrotó 3-0 a Barcelona de Ecuador en La Bombonera por la 2° fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Lautaro Di Lollo, Santiago Ascacíbar y Ander Herrera festejaron los goles.

Quien no festejó fue Agustín Marchesín. El arquero sufrió la rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha a los 8 minutos del primer tiempo, rompió en llanto y tuvo que salir en camilla para ser reemplazado por Leandro Brey, consciente de que había sufrido una lesión de gravedad.

Tras sufrir la lesión, Marchesín rompió en llanto y se retiró del campo en carrito. (Foto: FOTOBAIRES)

El ex Lanús estará afuera de las canchas durante todo 2026 y al Xeneize se le abrió la posibilidad de incorporar un arquero que esté atajando en el fútbol argentino.

Sonaron los nombres de Tomás Marchiori y Nahuel Losada como posibles alternativas inmediatas. Sin embargo, Claudio Úbeda y la dirigencia bostera decidieron no incorporar refuerzos y darle confianza a Brey.

El juvenil de 23 años será el titular hasta, como mínimo, el parón por el Mundial. De esta manera, defenderá el arco azul y oro en la recta final del Torneo Apertura (incluidos los hipotéticos playoffs) y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Ya suenan nombres para reemplazar a Brey post-Mundial

A Losada y Marchiori, ambos del fútbol local, se les suman algunos arqueros que actualmente se desempeñan en el fútbol europeo.

Uno de ellos es Walter Benítez. El surgido en Quilmes, de 33 años, es suplente en Crystal Palace y aparece como una opción que seduce de cara al mercado invernal.

Por otro lado, Paulo Gazzaniga también es una alternativa posible. A sus 34 años, es titular en Girona y está interesado en tener su primera experiencia en Argentina. De todas formas, la lista de opciones se irá ampliando de cara al mercado de pases, que abrirá el 9 de julio y cerrará en septiembre.