El Turismo Pista del Valle vuelve con fuerza a Roca

El Turismo Pista del Valle tuvo su presentación en la seda de la AVGR en Roca.

El automovilismo regional vuelve a encender motores. El Autódromo Parque de Roca recibe a una fecha del Turismo Pista del Valle, con un parque automotor numeroso que promete un espectáculo de alto nivel. Este martes por la noche, en la sede de la Asociación Volantes de General Roca (AVGR), se presentó de manera oficial la primera fecha del calendario del Turismo en Pista del Valle en sus diferentes categorías.

En el encuentro estuvieron presentes pilotos de las distintas categoría y dirigentes, quienes brindaron detalles de las competencias que se desarrollarán del 17 al 19 de abril en el circuito roquense.

Entre los protagonistas confirmados figuran referentes de la categoría como Carlos Morón, Sebastián Maza y el campeón senior de la Clase 3, Sergio Muñoz, entre otros.

Pilotos y dirigentes estuvieron presentes en el lanzamiento del Turismo Pista.

La actividad comenzará el viernes, desde las 14, con pruebas en el circuito. El objetivo es que el público disfrute de la experiencia desde el inicio. Por este motivo, la entrada será gratuita, mientras que el estacionamiento tendrá un costo de $15.000.

Las entradas pueden conseguirse en Sider Rectificadora, 6783 Lubricentro y Carparts Repuestos Importados.

Un aspecto destacado será el aporte de cada piloto, que consistirá en donaciones de leche destinadas a una institución de bien público.

El evento también contará con servicio de bufet y espacios pensados para que los asistentes puedan interactuar con pilotos y mecánicos.

Según informó la organización, el cronograma oficial de competencias será difundido en los próximos días.