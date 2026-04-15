Petroleros de Chubut y Santa Cruz evalúan tomar medidas en conjunto ante la baja de inversiones en el Golfo San Jorge

Operarios del Sindicato de Petroleros Privados del Chubut y el SIPGER de Santa Cruz en la Cuenca del Golfo San Jorge. Foto gentileza.

Los sindicatos petroleros de Chubut y Santa Cruz analizaron la situación actual de la Cuenca del Golfo San Jorge y no descartaron la posibilidad de avanzar con medidas de fuerza conjuntas si no se registran avances en el corto plazo.

La advertencia fue realizada tras un encuentro entre los referentes de los sindicatos de Petroleros Privados de ambas provincias, Jorge Ávila y Rafael Guenchenen, en el que se evaluó el nivel de actividad hidrocarburífera en la región.

En ese contexto, Guenchenen expresó mediante un comunicado que “si no hay soluciones a corto plazo para los trabajadores, avanzaremos con un plan de lucha en la región”, y sostuvo que “se agotaron los plazos y las excusas”, al tiempo que pidió que se cumplan los compromisos de inversión asumidos.

El dirigente señaló además que los acuerdos entre operadoras y gobiernos provinciales “no se están traduciendo en resultados concretos en los yacimientos”, lo que genera preocupación en el sector.

Desde el gremio de Santa Cruz también se mencionaron casos de proyectos e inversiones anunciadas por distintas operadoras que, según indicaron, no han tenido el desarrollo previsto en la actividad.

En paralelo, se planteó que la evolución de la producción en la cuenca muestra una tendencia descendente en los últimos años, situación que los sindicatos vinculan con la menor actividad de perforación y desarrollo.

Asimismo, los dirigentes remarcaron la necesidad de contar con mayores instancias de control y de discusión con las empresas del sector, así como la apertura de negociaciones salariales en el corto plazo.

“Si las operadoras no están en condiciones de cumplir y reactivar la actividad, tienen que dar un paso al costado”, sostuvo Guenchenen en otro tramo de sus declaraciones, al tiempo que pidió definiciones sobre la continuidad de los proyectos.

Finalmente, los sindicatos señalaron que continuarán en estado de seguimiento de la situación y no descartaron nuevas definiciones gremiales en función de la evolución del escenario en la cuenca.