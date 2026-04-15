Programación de la 5° fecha del Federal A: Rincón y Cipolletti se enfrentan el sábado y Sol juega el domingo

Hace instantes se conoció la programación de la 5° fecha del Federal A y se conocieron los días, horarios y árbitros para los encuentros del fin de semana.

El próximo sábado, Deportivo Rincón recibirá en el estadio Elías Moisés Gómez a Cipolletti a partir de las 16:00, con el arbitraje del bahiense Fernando Marcos.

Ambos llegan a este encuentro luego de empates. El León viene de empatar sin goles en San Luis frente a Juventud Unida y se mantiene invicto. Por otro parte, el albinegro igualó 1-1 en la Visera de Cemento ante Costa Brava, donde sufrió las expulsiones de Brandon Obregón y Víctor Manchafico, que no estarán presentes en Neuquén.

Para este duelo, la comisión directiva del León anunció en un comunicado que no se permitirá el ingreso del público visitante. Además, destacaron que habrán fuertes controles de seguridad en las ciudades aledañas, como San Patricio del Chañar, Añelo y en los accesos a Rincón de Los Sauces.

Desde la llegada del equipo neuquino al Federal A, se enfrentaron en seis ocasiones con tres victorias para Rincón, 2 para Cipolletti y un empate. El conjunto de Enríquez tratará de ganar por primera vez en tierras neuquinas.

El resto del grupo se jugará el domingo. En Mendoza habrá doble acción: FADEP se enfrentará a Juventud Unida de San Luis y Huracán Las Heras y San Martín. La fecha se cerrará en La Pampa, con el enfrentamiento entre Costa Brava y Atenas de Río Cuarto, previsto para las 19 horas.

Sol de Mayo juega en Viedma

Por la zona 4, Sol de Mayo disputará su encuentro como local el domingo frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn. El duelo comenzará a las 11 horas, con el mendocino Luis Martínez como juez principal.

El Celeste viene de caer en Bahía Blanca frente a Olimpo (1-0) y se ubica en la 4° colocación con 5 puntos y quiere sumar su primer triunfo ante su gente, ya que la única victoria que consiguió esta temporada fue en condición de visitante.