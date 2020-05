Artistas reclaman mayor acción del gobierno para superar la cuarentena

Después de 40 días, las salas de teatro independiente neuquinas recibieron un subsidio del ministerio de las Culturas que las ayudará a soportar la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, son muchos los artistas independientes que viven plenamente de su arte y que hoy necesitan la ayuda gubernamental para subsistir.

Hace casi 50 días que no pueden trabajar y por ende no tienen ingresos y, por muchos días más, tampoco los tendrán. La Provincia implementó un plan de contingencia que incluye a muchos de ellos pero, según denuncian, es insuficiente, por lo que solicitan un “aporte económico concreto” que los ayude a palear la crisis.

“Somos trabajadores independientes de la cultura, que hoy estamos en emergencia económica por que nos hemos quedado sin trabajo, y sin posibilidad en lo inmediato de volver al mismo. Nuestra actividad se encuentra totalmente paralizada frente la emergencia sanitaria por el COVID-19 y esto nos coloca a nosotros y a nuestras familias en una situación de vulnerabilidad, ya que no tenemos forma de ejercer nuestra labor y de este modo el sustento básico diario”, confió Aín Andrés, representante de la zona confluencia en el concejo del teatro, sobre la situación que atraviesan los artistas independientes.

“Exigimos al Instituto Nacional del Teatro, al Ministerio de las Culturas y a la Municipalidad de Neuquén se ejecute, de manera coordinada con los artistas independientes, un plan de contención digno ya, y prolongado en el tiempo de emergencia que nos garantice la dignidad que merecemos como trabajadores de la cultura”, reclamó la actriz.

“A 40 días de decretada la cuarentena absoluta, no tenemos respuestas, ni soluciones concretas, solo existen relevamientos desprolijos”, señaló Aín Andrés, en representación de los artistas independientes.

El ministro de las Culturas Marcelo “Fox” Colonna, en diálogo con Río Negro, señaló: “Aunque no sea lo ideal lo que estamos haciendo, es lo que podemos hacer y lo vamos a seguir haciendo todo el tiempo que dure la cuarentena y articulando con todas las instituciones nacionales, provinciales y municipales”.

En ese sentido, el funcionario detalló que se están llevando a cabo tres planes de contingencia para palear la crisis económica del sector y que se está poniendo énfasis en incluir a aquellos artistas que viven exclusivamente de su actividad artística. Según un relevamiento hecho por el ministerio –que sigue abierto– serían 80 los artistas que no tienen otra fuente de ingreso. Y tal como detalló el ministro se estarían alcanzando con los planes de contingencia a gran parte de ellos.

“Entre Inamu y Nación logramos cerca de 30 planes y los nuestros, específicamente de Culturas, tenemos unos 40 más y ahí estaríamos cerca de 70 planes de contingencia a artistas que específicamente la única entrada que tienen es trabajar de su arte, que no tiene en su grupo familiar otro ingreso”, subrayó Colonna.

Claro que se trata de ingresos mínimos en relación a los ingresos que podrían tener esos artistas en plena actividad. Además se trata de aportes que no significan, necesariamente, una continuidad en el tiempo.

“Hasta ahora lo implementado por Provincia, son planes eventuales y de poco monto, que no contestan al reclamo hecho por la asamblea y que no abarcan a todos. Lo que necesitamos puntualmente es un plan de contingencia para las familias artistas escénicas prolongados en el tiempo”, reclamó Andrés al respecto.

Por su parte, Colonna señaló: “Estamos abocados a tener un canal de contenidos culturales y todo lo que podamos hacer online con el trabajo de los artistas lo vamos a hacer”. Y detalló que también se harán contrataciones futuras para cuando se reanude la actividad.

Respecto de los fondos invertidos, el ministro no pudo dar un número concreto, pero destacó que “el 100% de las posibilidades que nosotros tengamos va a ser invertido en la contingencia. Hoy, es la prioridad”.

Finalmente, aclaró que todos los programas que se desarrollan en conjunto con organismos del Estado nacional cuentan con fondos provinciales.

Los puntos del plan provincial

- Aportes a salas: se entregaron subsidios a las salas independientes.

Industrias culturales: se amplió a un año el periodo de gracia para los créditos otorgados –y por otorgar– a las industrias culturales. Se prestó asistencia técnica para que 14 proyectos pudieran ser desarrollados de forma online.

- Subsidios a músicos: en conjunto con el Inamu se brindó apoyo económico a 5 músicos de la provincia.

- Argentina en casa: en conjunto con Consejo Federal de Cultura, 15 artistas fueron contratados para producir materiales para soportes online.

- Sonemos juntos desde casa: un festival online que se está desarrollado. De él participarán 10 bandas. Se planifican más festivales online.

- Ciclo de capacitaciones: se están desarrollando talleres y capacitaciones virtuales para los que se contratará artistas locales. También se contratarán a artistas que darán sus clases una vez superada la cuarentena.