Aseguran que los docentes son los siguientes en la lista de vacunación en Neuquén

El fin de semana, ATEN hizo pública una nota donde expresaba su preocupación por la "lentitud" en la vacunación docente. La ministra de Educación Cristina Storioni respondió que actualmente la prioridad está puesta en las personas de riesgo, por edad o enfermedad previa, y que luego se continuará con el personal del sistema educativo.

La inmunización al personal de Educación comenzó a principios de marzo, pero se detuvo cuando desde los gobiernos nacional y provincial decidieron que la prioridad en la vacunación estaría puesta en los mayores de 60 años y en las personas con riesgo aumentado por enfermedades previas. Tal como señalaron desde el ministerio de Salud la intención es alcanzar a la mayor cantidad de personas de estos grupos con, al menos, la primera dosis para así disminuir la morbimortalidad.

En este sentido, la ministra de Educación, Cristina Storioni señaló, en en declaraciones al programa Vos a Diario, de RN RADIO (89.3), que realizan junto al ministerio de Salud "un monitoreo permanente y un seguimiento permanente, fundamentalmente de quienes trabajan en el sistema educativo".

Detalló que son 17.367 personas relacionadas al sistema educativo provincial las que se inscribieron en el registro dispuesto por el gobierno nacional y que de esas personas se vacunó a 4.658, lo cual representa un 26,82%.

También explicó que las prioridades se establecen de "acuerdo a la cantidad de vacunas" y que "en este momento, según la información que me dio la ministra de Salud, se está priorizando a personas que tienen más riesgo por sus enfermedades preexistentes y quedan poblaciones para continuar priorizando como docentes, no docentes y la policía".

Indicó, en este sentido, que los docentes y no docentes que estén dentro de las poblaciones consideradas de riesgo y que están siendo priorizadas en este momento pueden inscribirse también en el registro provincial de personas entre 18 y 59 años con factores de riesgo, o bien en el de mayores de 60, según corresponda. "Yo puedo ser docente con enfermedad preexistente y anotarme en la plataforma provincial, no es un excluyente ser docente (...) no hemos tenido ningún problema con los cruzamientos de datos, ha sido muy ordenado, lo hemos implementado en toda la provincia", explicó.

Además confió que las personas del sistema educativos serán las próximas priorizadas luego de que se complete o se avance en la vacunación a los sectores de riesgo. "Estoy segura que prontamente serán las poblaciones que continúan".

Sobre los contagios en las escuelas insistió en que son bajos. "Vamos haciendo un seguimiento en una plataforma de Cuidar Escuela donde se van registrando los casos sintomáticos y los infectados, desde la misma escuela se va tomando el dato objetivamente. En Neuquén, por ejemplo, de 177 escuelas que participaron, hay detectados con síntomas dentro de la escuela, que pueden ser estudiante, docentes y no docentes, un 0,3% y que hayan dado positivo un 0.2%. Podemos seguir afirmando con la mirada más científica que la escuela no es un medio ampliamente contagioso", sostuvo.

También indicó que una vez que se retome la vacunación a docentes quienes tendrán prioridad serán quienes estén frente a alumnos o los equipos directivos y de supervisión.

¿Cómo anotarte para la vacunación?

Todas aquellas personas que se encuentren dentro de esta población objetivo y quieran manifestar su voluntad de recibir la vacuna contra el COVID-19, deben hacerlo a través del registro de la página oficial del Ministerio de Salud de la provincia.

Para ello, es necesario ingresar a www.saludneuquen.gob.ar, apretar al botón “Campaña de Vacunación COVID-19 – Registro para vacunarse” y una vez allí, seleccionar el registro según la población objetivo que corresponda. Es necesario anotarse una sola vez.

Están abiertos los registros para mayores de 60, personal de Salud, personas con discapacidad y factores de riesgo asociados, fuerzas de seguridad, personas de 18 a 59 años con factores de riesgo.

Es necesario inscribirse sólo una vez. Es por eso que también allí hay un verificador que permite chequear si la isncripción fue correctamente realizada. Las dudas sobre el registro pueden consultarse vía mail a inscripcionvacuna@neuquen.gov.ar.

El personal docente, en calidad de tal, debe anotarse en el registro dispuesto por el ministerio de Salud de Nación. Pero en caso de ser parte de alguno de los grupos establecidos por la provincia, también podrá inscribirse en los registros mencionados.

En ningún caso, registrarse supone estar sacando un turno ni haciendo una reserva para que la aplicación de la vacuna.

Cabe aclarar que las personas que recibirán la vacuna serán citadas previamente por el Ministerio de Salud de la provincia, a través de un correo electrónico que se envía a la dirección de mail que la persona consignó en el registro y/o por llamados telefónicos. En dicha citación, se les asigna día, lugar y horario para la vacunación.

En esta etapa del operativo se prioriza la aplicación de primeras dosis en aquellas personas que tienen un riesgo aumentado (por la edad o por una comorbilidad asociada), con el objetivo de mitigar el riesgo en este grupo poblacional. Los factores de riesgo contemplados para la vacunación contra COVID-19:

● Diabetes (insulinodependiente y no insulinodependiente).

● Obesidad grado 2 (índice de masa corporal -IMC- mayor a 35) y grado 3 (IMC mayor a 40).

● Enfermedad cardiovascular.

● Enfermedad renal crónica, incluido pacientes en diálisis crónica.

● Enfermedad respiratoria crónica.

● Cirrosis.

● Personas que viven con VIH independientemente del recuento de CD4 y niveles de carga viral.

● Pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplantados de órganos sólidos.

● Importante: la hipertensión arterial por sí sola NO ES un factor de riesgo para la vacunación COVID-19.

Para pacientes oncológicos y otros factores de riesgo, su inclusión se encuentra en revisión y a la espera de las definiciones de la CoNaIn.

Es importante aclarar que las personas de 18 a 59 años con los factores de riesgos antes mencionados requieren una certificación o prescripción médica del profesional tratante que indique cuáles son los factores de riesgo y la indicación para la vacuna.