Así despiden en redes a Carlos «Lole» Reutemann, tras su muerte

El fallecimiento del senador santafesino Carlos "Lole" Reutemann generó hondo pesar entre sus conocidos del ámbito político y deportivo, muchos de los cuales eligieron las redes sociales para despedirlo.

El también ex gobernador murió hoy, a los 79 años, tras una serie de complicaciones de salud relacionadas con un cáncer de hígado.

Su hija Cora, quien acompañó a su padre hasta las últimas horas, fue una de las primeras en mencionarlo en redes sociales, donde dejó su sentido mensaje.

También parte de sus compañeros en la alianza Juntos por el Cambio y desde el oficialismo nacional dejaron su saludo a la familia y acompañaron en este momento.

De igual manera, se sumaron a despedirlo periodistas deportivos, deportistas y aficionados al automovilismo.

So sad to hear the loss of one of my heroes, Carlos Reutemann. He was a great @F1 champion, a true gentleman and a real friend. All my thoughts are with his family. pic.twitter.com/PF8g0jhfpR