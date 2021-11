Así votan los candidatos de Neuquén

A partir de las 8 horas los centros de votación abrieron sus puertas para los 526.441 mil electores que decidirán quiénes serán las tres personas que representarán a la provincia de Neuquén en la Cámara Baja del Congreso de la Nación. Las y los candidatos aprovecharon la jornada de la mañana para ir a votar.

Uno de los primeros candidatos que emitió su voto fue Raúl Godoy, quien encabeza la lista del FITu. El ceramista y ex diputado provincial votó en la Escuela 205 de Alta Barda, acompañado por la segunda candidata de la lista, Patricia Jure.

Godoy aseguró que fue una “campaña intensa” y expresó su preocupación “por la situación que se viene” en el contexto social actual.

El candidato aseguró que el Frente de Izquierda Unidad tiene “la responsabilidad de asumir el rol que nos dio la gente de ser la tercera fuerza a nivel nacional”.

Godoy agregó que en los últimos días muchas personas en el interior del país se organizaron y se ofrecieron para fiscalizar.

«La gente sabe que somos un compromiso», aclarando que sus votantes no sólo efectúan promesas.

El candidato del FITu, Raúl Godoy. Foto: Yamil Regules

En los curatos oscuros, se podrá optar por siete boletas y el sistema de votación será el tradicional de papel, como sucedió en las PASO.

El voto es obligatorio, salvo para los mayores de 70 y los menores de 16 y 18, que no tienen consecuencias si no concurren al centro de votación. En ambos casos no tienen que justificar la no emisión.