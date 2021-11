Neuquén con 2.000 nuevos votantes mayores de 16 años que podrán ir hoy a las urnas

Unos 529 mil personas mayores de 16 años estarán en condiciones de elegir hoy a los tres diputados nacionales que representarán a Neuquén en la Cámara Baja. Los partidos que pierden sus bancas buscarán recuperarlas, el MPN, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, con el resultado de las primarias de setiembre .

El prosecretario electoral del distrito Neuquén, Leonardo Zaglio, informó que básicamente el padrón es el mismo que las PASO y se incorporaron nuevos electores que son las personas que cumplen 16 años hasta hoy domingo.

“Se incorporaron electores que van a votar por primera vez y además se produjo la anulación de quienes, según nos informó el Registro Nacional de las Personas, fallecieron”, indicó.

Son alrededor de 2.000 electores que se incorporaron a los poco más de 500 mil electores.

Zaglio destacó que el lugar de votación es el mismo que las elecciones primarias del 12 de septiembre y aclaró que la del 24 de octubre, para concejales y para el referéndum en la ciudad de Neuquén, hubo variaciones en relación con las primarias. Esos que cambiaron de escuela o mesa, volverán a votar en la misma que lo hicieron en las PASO.

En el escrutinio final de las elecciones de septiembre, se indicó que se habían constituido unas 1.591 mesas y sobre un total de 527.062 electores habían emitido su voto 400.324 lo que representó el 75,95% de los ciudadanos habilitados. De ese total se anularon 26.535 sufragios y los votos afirmativos fueron 366.539.

El candidato más votado fue de Cambia Neuquén -el nombre que adoptó Juntos por el Cambio ante la escisión de la Coalición Cívica ARI- Pablo Cervi y el partido más votado fue el MPN con casi 140.000 votos. El MPN llevaba tres listas y la que llevó la letra F de Rolando Figueroa se impuso frente a la Azul de María Eugenia Ferrareso y la de Hugo Rauque.

El Frente de Todos también tenía tres listas en las PASO y se impuso la de Tanya Bertoldi con 35.394 votos a Asunción Miras Trabalón y Fabián Ungar.

La CC ARI con Carlos Eguía cosechó 46.570 votos.

Para la elección de hoy hay expectativas con los votos de los tres partidos que tuvieron internas para ver si se vuelcan hacia el candidato ganador o se van a otro partido.

Si bien los candidatos que resultaron con más votos en las internas abiertas sumaron a referentes de las agrupaciones con las que compitieron, la lupa estará puesta en si se produce el vuelco automático de voluntades.

El ministerio del Interior contrató a la empresa Indra que a través de los telegramas que transmiten los empleados del correo desde cada centro de votación, por lo que el escrutinio está en la órbita del Ejecutivo.

El voto es obligatorio, aunque para los mayores de 70 y los menores de 16 y 18 no tienen consecuencias si no votan, es decir que no tienen que justificar la no emisión.

Es justamente en quienes tienen la opción de votar por primera vez y en quienes anularon su voto donde los candidatos cifran esperanzas de incrementar el caudal obtenido en las elecciones de septiembre.

Hay especulaciones en torno a la tercera banca si se repiten los resultados de las PASO.

La especulación sobre la tercera banca

Una simple proyección de los datos finales de las primarias de setiembre ubica a Pablo Cervi, de Cambia Neuquén, como el más votado, seguido por Rolando Figueroa del MPN y por Carlos Eguía, de la Coalición Cívica ARI.

Esa es la razón por la que tanto Eguía como Cervi hablaron de la tercera banca en disputa. “Queda una sola banca, es el kirchnerismo o nosotros”, dijo Eguía en referencia a que si se suman las tres vertientes del Frente de Todos pueden superar la marca que obtuvo en forma individual.

Cervi, en tanto, especuló con que el escenario dos y uno, es decir el que gana ingresa dos, sería él y Ayelén Quiroga, hija de Pechi, y el que pierde se queda con la tercera banca. Basó su idea en que el panorama de incertidumbre, el votante nacionaliza la elección -que se provincializó en las PASO- y opta por el antikirchnerismo más votado.

Eguía sumó el apoyo de Lilita Carrió con quien hizo un recorrido por la provincia, tras el fracaso por rechazo de las otras agrupaciones de erigirse como el candidato de Juntos. Inclusive propuso hacer internas en las PASO. Es en la única provincia donde Juntos por el Cambio no tiene ese nombre.

La candidata Tanya Bertoldi en forma individual sacó 35.394 pero sus contrincantes de la lista Eva Perón y Neuquén de todos obtuvieron unos 22.320 voluntades. En la campaña intermedia, antes de las generales de hoy, se sumó a Asunción Miras Trabalón a la lista, en tercer lugar. La delegada del ministerio de Trabajo protagonizó una polémica con Guillermo Carnaghi porque cuando designaron a Darío Martínez como secretario de Energía, ella supuso que como iba en segundo lugar de la lista podía reemplazarlo en su banca de la Cámara de Diputados. Se impuso la opción de reemplazo por género y el sanmartinense llegó a ese cargo pese a ocupar el tercer lugar de la lista.

Todos los condimentos que se conjugan para hacer apuestas en torno a la posibilidad de que la tercera banca pueda ser de uno o de otro, o del primero.

Hay 1.500 DNI sin retirar

Oficinas del Registro Civil y Capacidad de las Personas de toda la provincia abrirán sus puertas para hacer entrega de los DNI que habilitan a la ciudadanía a emitir el voto.

Este despliegue especial fue diseñado para poder entregar los más de 1.500 DNI que están en condiciones de ser retirados.

En Neuquén capital, las oficinas estarán abiertas hoy de 8 a 16 en la sede de San Martín N°756 donde podrán retirar su documento las personas que lo tramitaron en las oficinas de San Martín 1500, Yrigoyen, Confluencia, Don Bosco, Limay, Villa Farrell, 12 de septiembre, Alderete, Bouquet Roldán e Islas Malvinas.

Por su parte, en la delegación de calle Rodhe N°1110 podrán ser retirados los documentos tramitados en Gran Neuquén y Progreso.

En el interior de 9 a 13 , abrirán sus puertas las oficinas de Villa La Angostura, Plottier, Chos Malal, Taquimilán, Añelo, Vista Alegre, Caviahue, Villa Pehuenia y Centenario.

Según informaron fuentes del Registro Civil hubo un acuerdo con las empresas de correo que se encargan de llevar los documento a los domicilios de quienes los tramitaron para que, en lugar de volver a sus depósitos, sean entregados a las oficinas registrales a fin de que puedan ser entregados a sus dueños.

Se indicó que para votar no sirve un documento de identidad anterior al actual.

El ministerio de Salud informó que permanecerán abiertos los dispositivos Detectar. En la ciudad de Neuquén Neuquén capital están en el Parque Central, en el área del Monumento a los Caídos en Malvinas de 8.30 a 12.30. También en el Estadio Ruca Che (Antártida Argentina 3.901) en el mismo horario.

También funcionarán los dispositivos de vacunación que incluyen la novedad de la tercera dosis para mayores de 40 años y que tengan dos dosis recibidas seis meses para atrás.

El gobernador Omar Gutiérrez adelantó que hoy , en la ciudad capital estará abierto el cine teatro español con un dispositivo de vacunación.

«La vacunación de más de un 90% de la población mayor de 18 con el esquema completo permitió que caiga la curva de contagios, el sistema de salud no se sature ni funcione estresado y es más difícil que las nuevas variantes, como la delta, entre» y se propague, sostuvo Gutiérrez.

Vuelve el padrón papel

En el exterior de las escuelas se van a pegar en algún lugar separado de donde están las colas, afiches o tabloides con los padrones de las mesas del establecimiento ordenado en forma alfabéticamente. Si no lo consultaron previamente pueden hacerlo ahí. Habrá carteles con código QR que se pueden leer con teléfonos inteligentes.

Se insistió que el lugar de votación es similar al del 12 de septiembre y que pudo haber variado para las municipales del 24 de octubre.

En infractores.gob.ar se puede justificar la no emisión de voto. Quienes tengan síntomas de coronavirus deben contactar a autoridades sanitarias y podrán utilizar esa página para jusitificarlo, pero no deben concurrir al establecimiento.

Los que no figuren en el padrón no tienen instancia de incorporación porque cerró el período de reclamos. Se debe concurrir con el documento último emitido por el Renaper y no es válido el documento digital.