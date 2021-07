ATE Bariloche vuelve a plantear sus diferencias y rechaza el acuerdo salarial

La conducción de la seccional Bariloche del gremio de los estatales ATE, planteó su rechazo a la propuesta salarial del gobierno provincial que finalmente la central de trabajadores aceptó, al igual que UPCN y Unter.

El esquema acordado a nivel provincial, comprende el incremento del 22% en cinco cuotas a partir de los haberes de julio, con un plus por pandemia para trabajadores de Salud, Desarrollo Humano y la Senaf.

Para la conducción barilochense, ese acuerdo mantiene salarios "muy por debajo de la canasta familiar", según los índices inflacionarios y precisaron que en esta ciudad, la canasta básica supera los 60.000 pesos y la familiar total asciende a 140.000 pesos.

"El aumento en cuotas no da respuesta a las urgentes necesidades de recomposición salarial, no permite recuperar la pérdida del poder adquisitivo de los últimos años", señaló ATE Bariloche al dejar expuesta su postura de rechazo que finalmente no primó en la decisión del plenario provincial.

El sindicato local remarcó que muchos trabajadores estatales están en la actualidad por debajo de la línea de pobreza y deben endeudarse con créditos para pagar alquileres o alimentos.

ATE Bariloche, entre sus reivindicaciones, insistió en que se aplique un impuesto a las grandes fortunas en Río Negro para atender la crisis social y sanitaria. También reclamó que los salarios se equiparen ala canasta familiar, se recategorice a los trabajadores, se pague un plus de pandemia a agentes de la Secretaría de Trabajo y se resuelva la situación del Caina varones.

No es la primera vez que la conducción local hace pública su postura disidente de la central que conduce Rodrigo Vicente. Ya en abril, el sindicato había convocado a un paro en la ciudad para rechazar un acuerdo salarial que ATE Río Negro había firmado con el gobierno de Arabela Carreras.