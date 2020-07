José M. Urcera fue el último piloto que festejó una victoria en Argentina. El pasado 15 de marzo logró en el circuito La Pedrera, en Villa Mercedes, una impecable victoria en la Clase 3 del Turismo Nacional, donde defiende el título. Después, como a todos, lo paró la pandemia de Corovavirus.

Manu nunca dejó de entrenar, porque quiere estar bien preparado para cuando se concrete el regreso a la actividad, en el que tendrá una agenda recargada, y aprovechó para trabajar con los simuladores, aunque nada es igual a estar en un circuito o manejando al límite.

La prolongada inactividad, los costos en el automovilismo y cambios en el formato deportivo, la situación de los equipos, son temas que Urcera encara con la misma claridad que lo hace cuando tiene que acelerar.

Casi desde que desembarcó en el automovilismo argentino, después de una campaña con éxitos en el motocross, Manu se destacó por andar rápido y por expresar lo que piensa.



Manu trabaja enfocado en el regreso a la actividad. Gentileza.

“Hay que achicar los costos todo lo que se pueda, tanto por la situación sanitaria como por lo económico. Son dos situaciones muy complejas. Pero, nosotros vendemos un producto y no podemos perder el foco”, reconoció Urcera cuando se refirió al principal tema del automovilismo argentino en tiempo de pandemia.

P- ¿Consideras posible que se puedan acomodar los costos?

R- Sí, no hay dudas. Creo que todos los que estamos en esto coincidimos en que hay que achicar los costos todo lo que se pueda. Por lo que se comentó, no estoy de acuerdo en achicar la actividad en pista. Nosotros vendemos un producto, no podemos perder el foco.

P- ¿Será una misión difícil?

P- Fácil no es, por supuesto. Privileiar sólo el negocio no es bueno. Vendemos un producto que es atractivo para la gente, por lo que hay que tener cuidado con las medida que se toman, hay otras formas para bajar los costos en lugar de modificar el formato deportivo.

P- ¿Hablan de un entrenamiento y clasificación, es poco?

R- No hay que achicar el tiempo de trabajo en pista, de mostrar los autos en la televisión, porque no habrá público en los circuitos. Un entrenamiento a seis vueltas y una clasiifcación a dos giros es casi nada.

Urcera reconoció que “limitar la cantidad de trabajadores en cada equipo no es bueno. Queremos que vuelva el automovilismo, en parte para que la gente recupere su fuente de trabajo.Se comenta que habrá cuatro personas por auto. El piloto, dos mecánicos y el chofer del camión. Me parece que es inviable para el automovilismo que tenemos”.



Manu destacó que “ningún equipo puede trabajar en pista con esa cantidad de gente. Hasta el comienzo de la pandemia, eran dos 2 o 3 mecánicos por auto, más los que hacen otro tipo de tarea, como el que se encarga de las gomas, el de la nafta, un cocinero, el chofer. Ese grupo de personas hace que la tarea sea más eficiente”.



A Urcera que “no todo pasa por facturar, hay que privilegiar lo deportivo. Con el gasto que se hace en cada prueba, si se recude mucho la cantidad de personas por auto, no se puede trabajar, ni hablar si rompés el motor y lol tenés que cambiar. Insisto que vendemos un producto, que le atrae a la gente, que es la que lo compra.Con buenos protocolos sanitarios se puede volver”.



Manu destacó que “estoy en permanente diálogo con la gente de los diferentes equipos con los que participo. No hablo todos los días, pero estamos en contacto, tanto con el JPCarrera en el TC, como el Larrauri Racing en el TN y Luciano Monti en el Súper TC 2000, con el que ni siquiera alcanzamos a debutar”.

El entrenamiento y la inactividad

Manu Urcera reconoció que “cuando empezó la pandemia de Coronavirus no espera una inactividad tan prolongada, asegurando que “en febrero hacíamos vida normal y a mediados de marzo empezamos el aislamiento, todo cambió por completo”.



“Nunca estuve tanto tiempo sin actividad y con mucha incertidumbre. Entrené mucho, aunque no estar en actividad hace que los objetivos no sean claro”, afirmó Urcera.



El campeón Urcera ganó la última prueba que disputó el Turismo Nacional. Gentileza.

El campeón de la Clase 3 del Turismo Nacional comentó que “en pocas palabras, hice un trabajo de pretemporada más extenso de lo habitual. No posés estar cuatro meses con mucha exigencia porque el cuerpo no aguanta. Cuando estás en actividad, vás identificando los puntos débiles, en los que hay que trabajar para mejorar, dónde sos más vulnerable”.