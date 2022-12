Alessi pegó el salto y confirmó que se sumará al Top Race Series

Martín Alessi arregló su ingreso a el Fénix Sport Group y se sumará al Top Race Series con la misión de ser protagonista de la competitiva categoría. Gentileza.

Martín Alessi aceleró las gestiones y cumplió con su misión de definir su futuro, que el próximo año lo tendrá siendo parte del tan numeroso como competitivo Top Race Series, que el 12 de marzo estaría comenzando su nuevo certamen.

Alessi, quien en su campaña fue campeón dos veces en la Monomarca Gol y una el TC Neuquino, primero participó en la Clase 2 del Turismo Nacional y después de una pausa prolongada en la que participó a nivel regional, volvió para sumarse al Top Race Junior.

Con un auto del R36 Team, el Tigre Alessi no tardó en destacarse en la tercera de las categorías del Top Race, consiguiendo una victoria y varios podios, demostrando una rápida adaptación. Si bien empezó a participar en la tercera fecha, no terminó más adelante en el certamen porque no tuvo suerte en las últimas pruebas.

Cuando parecía que estaba asegurada su continuidad en el TR Junior a Alessi se le presentó la oportunidad de pegar el salto al TR Series con uno de los nuevos autos que sumó a su equipo el Fénix Sport Group.

Martín Alessi logró una victoria y varios podios en su primer certamen en el Top Race Junior, que le sirvió como experiencia para sumarse al TR Series. Gentileza.

“Arreglé con el Fénix y voy a manejar el auto con el que Lucas Granja se consagró campeón en el pasado certamen del TR Series. Lo compró el equipo y vamos a hacer una prueba antes que termine enero, si bien la primera fecha será en marzo en un circuito a confirmar”, destacó Alessi, entusiasmado con la oportunidad que se le presentó en su campaña.