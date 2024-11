Colapinto habló de su futuro en la Fórmula 1 y reveló que se enteró de la muerte de su abuelo «por las redes»

Franco Colapinto viene de finalizar en el 14° puesto en el Gran Premio de Las Vegas y le quedan dos carreras en la temporada de Fórmula 1. Más allá de los rumores, aún no tiene un asiento para el 2025 y podría no seguir en la categoría.

El piloto se refirió a su continuidad con el foco en el apoyo del público argentino. “Volveremos en el futuro, en 2026, 2027, anda a saber cuándo a disfrutar con los hinchas argentinos que me bancaron en las buenas y en las malas. Son incondicionales, estoy muy feliz de tenerlos”, señaló en una entrevista para Perros de la Calle en Urbana Play.

En ese sentido, agregó: «Yo tuve una oportunidad única este año y la verdad que estoy tratando de maximizar la oportunidad. Estamos haciendo un buen trabajo y estoy tratando de demostrar que me merezco un asiento acá para el futuro. Ojalá se dé en 2026, 2025, en algún momento estaré de vuelta”.

«La gente es una locura, a veces parece una cancha de fútbol. Es algo que yo no había visto nunca en el automovilismo, y creo que no lo había visto nadie» concluyó respecto a la banca de los fanáticos.

Colapinto contó cómo se enteró de la muerte de su abuelo

En la víspera del Gran Premio de Interlagos en Brasil, se dio el fallecimiento del abuelo de Franco Colapinto, una dura noticia en plena competencia.

“Me enteré por las redes. El viernes me levanté a la mañana y me habían mandado mensajes amigos de ‘vi lo que pasó, mis condolencias’ y yo no entendía qué era. Fue duro, al final somos deportistas y es un poco lo que hacemos. Nuestro trabajo es rendir bajo presión”, reflexionó.

«Me levanté a hacer pis, era muy temprano, como a las cinco de la mañana. Vi el teléfono un toque y empecé a leer, y no entendía qué pasó. Empecé a buscar por Twitter, Instagram, y ahí leí que era mi abuelo. Me enteré por redes, me puse re mal porque no sabía qué pasaba. Fue toda una situación muy fea», añadió.

“Dormí muy poco, la pasé mal todo el viernes. Después el sábado ya estaba recuperado. No era lo ideal pero pude manejarlo bien, estaba mi psicólogo ahí conmigo en Brasil, él me ayudó a superar la situación. No fue fácil, son cosas feas. Fue un fin de semana muy difícil para mí. Es así la ley de la vida, no pasó en un buen fin de semana por ahí. Son cosas que nos hacen más fuertes como personas», completó.