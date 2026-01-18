El tiempo en el Alto Valle: semana de calor extremo, ráfagas y un cierre con lluvias, pronóstico extendido

Este lunes 19 de enero, el Alto Valle comienza una semana de transición climática. Tras un domingo agradable, la masa de aire caliente se asentará sobre el norte de la Patagonia, elevando progresivamente las temperaturas y activando el factor viento, un clásico de la zona que tendrá sus picos de intensidad entre hoy y el miércoles.

La semana laboral arranca con fuerza. Hoy lunes, la máxima tocará los 33°C bajo un cielo parcialmente nublado, pero el foco estará puesto en el viento: se esperan ráfagas de hasta 59 km/h, especialmente durante la noche.

Sin embargo, el martes será el día más caluroso de todo el periodo. El termómetro escalará hasta los 36°C, en una jornada de sol intenso y vientos más calmos (hasta 31 km/h), lo que generará una sensación de agobio térmico en las ciudades del valle.

Miércoles y jueves: vientos y leve respiro

A partir del miércoles, la temperatura retrocederá levemente, pero regresará la inestabilidad eólica:

Miércoles 21: Máxima de 31°C con ráfagas nuevamente en los 59 km/h . Un día polvoriento y ventoso.

Máxima de con ráfagas nuevamente en los . Un día polvoriento y ventoso. Jueves 22: El mejor día de la semana para actividades al aire libre. La máxima bajará a 30°C y el viento dará una tregua, manteniéndose muy leve.

Viernes de lluvia y sábado de pileta

El cierre de la semana laboral traerá el fenómeno más esperado por algunos: el agua.