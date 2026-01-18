Incendio en el sur de Chile: el fuego avanzó 5.000 hectáreas en 12 horas y arrasó pueblos completos

Lo que ocurrió entre la noche del sábado y la mañana de este domingo en la región del Biobío desafía cualquier estadística de combate de incendios. En apenas 12 horas, un foco que se originó en el sector de Puente 1 (ruta Concepción-Florida) se transformó en una tormenta de fuego que avanzó sobre 5.000 hectáreas, saltando las barreras rurales para entrar directamente en los centros poblados.

La velocidad del avance tiene una explicación meteorológica crítica.

Durante la madrugada irrumpió el viento Puelche, ráfagas calientes y secas provenientes de la cordillera que alcanzaron los 50 kilómetros por hora. Este fenómeno, combinado con temperaturas inusuales de 28°C en la costa, generó una propagación explosiva que imposibilitó cualquier tarea de contención.

La imagen satelital del sistema FIRMS de la NASA es elocuente: muestra gigantescas plumas de humo desplazándose hacia el noroeste, cubriendo el mar y dejando a las brigadas aéreas sin posibilidad de operar por la nula visibilidad y el riesgo de vuelo nocturno.

Punta de Parra: un pueblo reducido a cenizas

El impacto del avance fue devastador para localidades costeras. En Tomé, el sector de Punta de Parra fue prácticamente borrado del mapa: estimaciones de bomberos y del municipio local señalan que entre el 80% y el 100% de las viviendas resultaron destruidas. Entre las pérdidas más dolorosas se encuentra la escuela del sector, inaugurada hace apenas un año, que hoy es solo escombros.

El escenario se repitió en Concepción, donde se reportan al menos 250 casas destruidas, y en Penco, donde las llamas alcanzaron el área de Lirquén obligando a evacuaciones masivas en plena madrugada.

La catástrofe ígnea en el sur de Chile ha tomado dimensiones dramáticas. Este domingo, el Gobierno nacional confirmó que la cifra de víctimas fatales ascendió a al menos 15 personas, como consecuencia de los incendios que arrasan las regiones de Ñuble y Biobío.

Además del fallecido del día de ayer, tenemos 15 fallecidos en lo que va el transcurso de esta mañana, específicamente estos en la región del Biobío», sentenció con crudeza el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, al actualizar el reporte de daños en la zona de catástrofe.