El tesorero del aire: los 53 vuelos de lujo de Pablo Toviggino que estarían vinculados a corrupción en la AFA

La gestión financiera de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha quedado bajo una minuciosa inspección judicial. El foco de la controversia es Pablo Ariel Toviggino, tesorero de la institución, quien desde su nombramiento en 2017 ha mantenido una frecuencia de viajes internacionales que genera interrogantes en los tribunales.

Según los registros de migraciones y manifiestos de vuelo, el dirigente completó 150 tramos, de los cuales el 71% se realizaron en aeronaves ejecutivas de alta gama.

La investigación, realizada por Clarín, que cruza datos de la justicia local con informes de organismos de Estados Unidos, estima que el costo de estos traslados privados asciende a siete millones de dólares. El punto de conflicto legal radica en determinar si estos gastos corresponden a la actividad oficial de la AFA o si forman parte de un beneficio personal no declarado.

La conexión con el esquema de Javier Faroni

La situación de Toviggino se entrelaza con la causa que investiga a Javier Faroni, agente recaudador de la AFA en el exterior. La Justicia detectó que:

Uso de unidades:

Toviggino utilizó un Bombardier Learjet 60XR perteneciente a la empresa de Faroni para trasladarse a Brasil en junio de 2024. Flujo de fondos: De los USD 300 millones recaudados por la firma de Faroni en EE.UU., se investiga el destino de USD 42 millones que habrían sido transferidos a empresas con estructuras poco claras.

Vínculos societarios: El informe judicial señala que tres de esas sociedades receptoras de fondos tendrían nexos con el entorno del tesorero.

Uno de los puntos destacados por la auditoría es el uso recurrente (en 9 oportunidades) de un Gulfstream G400, una aeronave de ultra-lujo con autonomía transcontinental. Este avión mantuvo durante años una matrícula del paraíso fiscal de San Marino y fue operado de manera particular por la conducción de la AFA.

En paralelo a la ruta aérea, el juez Marcelo Aguinsky lleva adelante una causa para identificar al propietario real de una propiedad en Pilar valorada en USD 17 millones.

La vinculación con el tesorero surge de la operatividad aérea: la empresa Flyzar, proveedora habitual de los vuelos de Toviggino, realizó 60 aterrizajes de helicóptero en dicha propiedad. Hasta el momento, los pilotos citados como testigos han manifestado ante la Justicia no recordar la identidad de los pasajeros transportados, lo que ha generado contradicciones en el expediente.

Interrogantes sobre el origen de los fondos

La Justicia busca esclarecer tres ejes fundamentales:

Legitimidad de los gastos: Si los USD 7 millones fueron abonados por la AFA, por patrocinadores o por terceros. Facturación: Se investiga la existencia de facturas por servicios aéreos que podrían no haberse prestado efectivamente para justificar movimientos de caja. Soma SRL: La participación de Toviggino en una sociedad que adquirió una de las aeronaves utilizadas para sus traslados previos.

Esta investigación se desarrolla en un contexto de máxima tensión institucional, donde la transparencia en el manejo de los ingresos por derechos de televisión y sponsoreo global de la Selección Argentina es el eje central de la disputa judicial.