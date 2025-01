De qué se trata la exhibición de la Fórmula 1 que llegará a la Argentina

La Fórmula 1 llegará a la Argentina de una manera muy particular. En el marco del debut del tour por Sudamérica, Fórmula 1 Exhibition y F1 anunciaron a Buenos Aires como la ciudad inaugural de la esperada gira oficial por el continente sudamericano.

La innovadora Fórmula 1 La Exhibición abrirá sus puertas el 22 de marzo en Tecnópolis, Buenos Aires, y continuará por otras ciudades de Sudamérica en 2025.

Con contribuciones exclusivas de escuderías legendarias, figuras icónicas y destacados pilotos sudamericanos, la muestra incluye autos de Fórmula 1 de distintas épocas, objetos únicos y contenido audiovisual inédito.

