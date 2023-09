El automovilismo viene con agenda recargada para el fin de semana

A veces no hay ninguna prueba y en otras ocasiones se amontonan. Eso sucederá el próximo fin de semana con diferentes categorías en la región, porque habrá una nueva fecha del Rally Integración del Valle Medio, Turismo Pista del Valle (TPV) y TC Neuquino, con sus respecitvas teloneras, en Roca; doble fecha del karting con caja, la vuelta del safari en pista en Cinco Saltos; y el Patagónico de enduro en Villa Regina.

El Rally tiene su turno en el Valle Medio

El Rally Integración del Valle Medio en Beltrán corresponderá a la quinta fecha del histórico Regional, que volverá después de la Vuelta de la Manzana entre viernes, con la largada simbólica, y domingo en dos etapas en el comienzo de la segunda parte del tradicional certamen. El certamen está en una etapa definitoria y será un capítulo clave.

La esperada unión del TPV y el TC Neuquino, en Roca

En el autódromo de Roca se volverán a juntar después de mucho tiempo las categorías que en la primera parte de sus certámenes fueron por separado. Tanto el TPV, con sus dos clases y el TC Pista del Valle, y el TC Neuquino, TC Pista Neuquino y Turismo Pista Neuquino cumplirán la quinta fecha.

El TPV tendrá varias reapariciones en la Clase 3, la ex Monomarca Gol, que se sumarán a las principales figuras del certamen. La 1, la ex Monomarca Fiat 1100, tuvo buena convocatoria desde su comienzo y el TC Pista del Valle, el ex Gran Turismo Regional, aportará lo suyo.

En la previa el TC Neuquino no tendrá la cantidad de participantes de las primeras fechas, aunque se espera la presencia de sus principales figuras, lo mismo que el TC Pista Neuquino con el que compartirá el espectáculo con clasificaciones por separado. El Turismo Pista Neuquino tendrá varias novedades en sus tres divisiones. El sábado la primera final y el domingo la segunda.

Cajeros en El Anfiteatro, safari en Cinco Saltos

El karting con caja afrontará la tercera y cuarta fecha del Clausura en el kartódromo El Anfiteatro, en Fernández Oro, y el safari en pista regresará después de una prolongada pausa en el circuito de Cinco Saltos, con varios regresos en las diferentes categorías.

El Patagónico convoca en Villa Regina

En Regina se cumplirá la quinta fecha del Patagónico de enduro, que se disputará en la modalidad cross country, comenzando el sábado con un clasificatorio y el domingo con la prueba, que entregará puntaje y medio, por lo que será decisivo para el certamen.