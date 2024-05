Milei les habló a los «fundamentalistas del atraso cambiario» y descartó una nueva devaluación

Por redes sociales, el presidente Javier Milei volvió a defender el programa económico de su gobierno y apuntó directamente contra los «fundamentalistas del atraso cambiario» que, según deslizó, piden que se aplique una nueva devaluación del peso contra el dólar.

Al igual que este viernes, el mandatario utilizó su cuenta de X, antes Twitter, para cuestionar los planteaos de algunos economistas y sectores de la política, por una apreciación excesiva de la moneda nacional contra la estadounidense, mientras la inflación sigue en niveles elevados.

«FUNDAMENTALISTAS DEL ATRASO CAMBIARIO UNA PREGUNTA Si Argentina tiene una presión fiscal formal agobiante, una infraestructura deficiente y mercados poco abiertos que dificultan la competencia, lo que nos hace caro en dólares ¿les parece justo pedir devaluación para licuar los salarios en dólares y así aumentar la pobreza? Acaso ¿no sería mejor ir por reformas estructurales que nos permita ser competitivos sin castigar al salario real? ¿No les alcanza con casi 90 años de una receta inválida?», lanzó el jefe de Estado en su publicación.

FUNDAMENTALISTAS DEL ATRASO CAMBIARIO UNA PREGUNTA

Si Argentina tiene una presión fiscal formal agobiante, una infraestructura deficiente y mercados poco abiertos que dificultan la competencia, lo que nos hace caro en dólares ¿les parece justo pedir devaluación para licuar los… — Javier Milei (@JMilei) May 4, 2024

La batería de preguntas no culminó ahí y agregó: «Si no hay déficit fiscal, si no sube la base monetaria, si suben las reservas y no hay brecha ¿no estaremos ante un reacomodamiento de precios ante la distorsión del pasado? ¿Acaso ello no se manifestaría en precios altos en dólares?».

En esa línea, Milei dijo entender «que no les cabe el sistema de precios», pero volvió a insistir con otro interrogante: «¿no podría ser que ello sea un motor para una inversión que nos permita ganar competitividad? Se los dejo para pensar…«

«PD: el cepo, el cepo, el cepo… ya les contaré del cepo también…», cerró el presidente este sábado, nuevamente contrario a la idea de una nueva devaluación del peso.

Milei negó que haya atraso cambiario y habló de «reacomodamiento de precios relativos»

Este viernes el presidente Javier Milei, sostuvo que en la Argentina no existe atraso cambiario sino un «reacomodamiento de precios relativos» de la economía, y justificó esa postura. a través de la enumeración de algunos puntos.

A través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado posteó: ¿atraso cambiario?.

Ante esa pregunta, el propio mandatario respondió: «Si bien es imposible conocer los parámetros profundos (preferencias, tecnología y dotaciones) para toda la humanidad en el presente y el futuro, por lo que sólo de casualidad un ser humano podría determinar el vector de precios de equilibrio y con ello hablar del desvío, al menos de corto podríamos preguntarnos si un cierto marco de política implica un sendero en dicha dirección».

Al respecto, Milei destacó el «superávit financiero en el Tesoro, la base monetaria constante, la brecha casi nula, con compra de reservas netas, saneamiento del balance del Banco Central, levantamiento de restricciones en el mercado cambiario todos los días hasta que un día se termine de salir del cepo».

Por lo tanto, volvió a preguntar: “¿Estamos frente a un caso de apreciación cambiaria o a un caso de reacomodamiento de precios relativos donde Argentina es cara en dólares dada su estructura fiscal y regulatoria?”.