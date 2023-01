El recargo a Sainz le dio la victoria a Loeb en la octava etapa del Dakar

Sebastien Loeb ganó su segunda etapa en el Rally Dakar, después de beneficiarse con una penalización que recibió Carlos Saiz. Gentileza.

Sebastien Loeb, nueve veces campeón de WRC, consiguió esta mañana cerrar la primera parte de la 45 edición del Rally Dakar con la victoria en la octava etapa al comando del Hunter de Prodrive con el cual superó por más de dos minutos campeón Nasser Al-Attiyah, quien sigue al frente del la general de autos.

Después de superar numerosos problemas en las etapas anteriores, que lo sacaron muy rápido de la pelea por el título, Loeb demostró que es de los que no se entregan en la adversidad y consiguió ganar su segundo parcial en esta nueva versión del Dakar.

La octava etapa, que completó la primera semana de la legendaria travesía del Dakar, tuvo un recorrido de 824 kilómetros y unió a Al Duwanimi y Riyadh, con un gran trabajo de Loeb, aunque consiguió la victoria después de una penalización de Carlos Sainz de cinco minutos por no respetar el límite de velocidad en un sector del parcial.

Sainz terminó abatido tanto en la sexta como en la séptima etapa por diferentes problemas, pero nunca dudó en volver a pelear adelante y lo ratificó mostrando su chapa de campeón, no por nada ganó tres veces el título en el Dakar.

Comenzó la etapa sabiendo de que sus opciones en la general se habían esfumado por su accidente y la ayuda que prestó a Mattias Ekstrom, pero eso no le impidió convertirse en uno de los principales protagonistas del parcial y si no festejó la victoria fue por la penalización que sufrió por no respetar el límite de velocidad en su sector.

Loeb aventajó a Al-Attiyah por 2m 11s y al Matador Sainz, quien a pesar de la penalización se recuperó de la debacle de la sexta etapa del equipo Audi, por 3m 31s. Después se ubicaron Henk Lategan, Jakub Przygonski y Guerlain Chicherit.

Al-Attiyah, quien logró el primer título mundial de Rally Raid FIA, supera a Lategan, quien comparte la atención técnica de Toyota Gazoo Racing, por 1h 03m 46s. tercero se ubica el mejor latinoamericano, el brasileño Lucas Moraes, tripulando una Hilux que alista Overdrive, a 1h 20m 22s del campeón, y 32 minutos por delante de Loeb. Más atrás, Giniel Di Villiers y Romain Dumas.

Un buen trabajo en la etapa cumplió Juan C. Yacoponi, quien terminó en el undécimo lugar y avanzó por primera vez en la prueba al Top 10 de la general, su mejor resultado desde que participa en la legendaria travesía.

El campeón Nasser Al-Attiyah fue segundo con su Toyota en la octava etapa del Rally Dakar y se acerca a un nuevo título. Gentileza.

El otro argentino que se mantiene firme en el Dakar es Sebastián Halpern, quien se ubicó 13 en el parcial y se mantuvo en el 14 en la general, aunque mucho más lejos de Yacopini en relación con la etapa anterior de la prueba.