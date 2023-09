En un final apretado, Carlos Sainz se impuso en Singapur por la Fórmula 1

El español Carlos Sainz, con Ferrari, coronó este domingo el Gran Premio de Singapur y terminó con la racha ganadora del bicampeón, Max Verstappen (Red Bull), quien acumulaba diez victorias consecutivas en la Fórmula 1.

El neerlandés no pudo ni siquiera subirse al podio tras la carrera nocturna en el circuito urbano de Marina Bay, donde ingresó en la quinta posición, que representa su peor clasificación en la temporada.

El líder del Mundial de F1 llevaba 15 fechas seguidas entre los tres primeros y el resultado de hoy frustró la posibilidad de igualar el récord de 16 podios del británico Lewis Hamilton (2015-2016), segundo máximo registro de la categoría después de los 19 del alemán Michael Schumacher (2001-2002).

Sainz firmó su segunda victoria en la F1, que se suma a Silverstone 2022, después de una emocionante disputa en las últimas vueltas con los británicos Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes), quien se despistó a metros de la meta y le cedió el tercer puesto a su coequiper Hamilton.

Ferrari, la escudería más ganadora de la historia, logró su 243° triunfo, primero desde el GP de Austria 2022 de la mano del monegasco Charles Leclerc, cuarto este domingo.

Con una estrategia perfecta a lo largo de toda la carrera, la «Casa de Maranello» frenó una serie de 15 victorias consecutivas para Red Bull, cuyo segundo volante, el mexicano Sergio «Checo» Pérez, finalizó octavo detrás del francés Pierre Gasly (Renault) y el australiano Oscar Piastri (McLaren).

«Es una sensación increíble, después de un fin de semana increíble. Hicimos todo bien y pudimos llegar primeros. Tenemos que estar todos orgullosos en el equipo. Fue una competencia muy estratégica, administramos muy bien la degradación de los neumáticos y tuvimos buen ritmo para defendernos sobre el final», declaró el ganador del GP de Singapur.

La carrera se llenó de emoción en el tramo final después del cambio de gomas de Mercedes, lo que motivó el embate de los coches de Russell y Hamilton en la búsqueda de los primeros lugares.

Russell estuvo a punto de llegar tercero pero se estrelló en la última vuelta y la colisión lo dejó afuera de la carrera, situación que aprovechó el séptuple campeón Hamilton para subirse al podio por quinta vez en el año y también treparse al tercer puesto en el Campeonato Mundial.

La victoria de Sainz fue posible además por la buena performance de Norris que «aguantó» el vendaval de Mercedes. El británico, aún sin victorias en la F1, fue segundo por cuarta ocasión en su trayectoria.

Verstappen, que nunca pudo ganar en Singapur, partió desde el undécimo puesto por las complicaciones sufridas durante la clasificación y subió seis escalones que al menos le permitieron sumar nuevos puntos para la actual campaña.

El neerlandés lidera la clasificación acumulada con 374 puntos, muy lejos de sus escoltas Pérez (223) y Hamilton (180).

Alonso, ahora cuarto con 170, fue el último piloto en llegar a la meta en Marina Bay detrás de Liam Lawson (AlphaTauri), Kevin Magnussen (Haas), Alexander Albon (Williams), Zhou Guanyu (Alfa Romeo), Nico Hulkenberg (Haas) y Logan Sargeant (Williams), ordenados entre la novena y decimocuarta plaza.

Las deserciones de la jornada fueron de Russel (Mercedes) en el giro 61, Valtteri Bottas (Alfa Romeo, vuelta 51), Esteban Ocon (Renault, vuelta 42) y Yuki Tsunoda (AlphaTauri), en la largada.

La próxima carrera de Fórmula 1, decimosexta del calendario, será el Gran Premio de Japón a correrse el domingo 24 de septiembre en el circuito de Suzuka.

DRIVER STANDINGS (with seven rounds to go)



Hamilton leapfrogs Alonso up to third 📈#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/GpaC1u6jQC