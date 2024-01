Rally Dakar: Santiago Rostan, de Neuquén, cumplió el sueño de llegar a la meta

Santiago Rostan encaró su primera participación en el Rally Dakar con la misión de completar el recorrido. Cumplió con un sueño que tuvo desde pequeño, cuando se ilusionaba con ser protagonista de la prueba más extrema del mundo en la categoría de motos. Apostó a un paso a paso que le permitió llegar al final con la GasGas del Xraids Extreme.

Después de completar once etapas que fueron tremendas por su exigencia, Rostan encaró el último parcial con tranquilidad para poder regresar a Yanbu, donde terminó la apasionante aventura, en la que cumplió un impecable trabajo.

Volver en 2025

En medio de los festejos, aseguró que buscará estar en la próxima edición junto con su papá, por lo que planteó un nuevo desafío en su campaña deportiva con alguien que fue su principal apoyo para estar en el Dakar.

Rostan consiguió la inscripción gratis para el Dakar por su victoria en el Desafío Ruta 40, que se cumplió en Argentina por el Mundial de rally raid, aunque después tuvo que hacer mil cosas, por caso una rifa en la que sorteó su moto, movidas con auspiciantes y hasta asados en una cantidad del predio de La Barda en el Argentino de motocross, para reunir el presupuesto.

Por eso, todo lo que pasó Rostan en su primer Dakar cuenta con un valor agregado, que le permitió cumplir con su sueño de cuando era pequeño, de largar y completar la prueba, como lo resumió en sus redes sociales desde Yanbu. Aseguró que “después de dos décadas de mucha decidicación, sacrificio y entrenamiento, estoy en la llegada. Cada kilómetro, cada etapa, fue una travesía que moldeó mi determinación”.

«No es una victoria personal»

Rostan, quien se quedó sin lágrimas, porque las consumió transitando la última parte de la etapa final, comentó que “no es una victoria personal, sino el resultado de un viaje compartido con todos los que confirmaron en mi. Desde mi viejo, quien me subió a la primera moto y estuvo a mi lado”.

Destacó que “festejo el final de esta prueba y el cumplir con un sueño que me acompañó desde la infancia. Gracias a todos los que me apoyaron, espero poder volver a estar en el Dakar y me gustaría hacerlo con mi papá si sigue la categoría de los cuatri, sino veremos como renovar el desafío”.

Poco importa que Rostan terminó 40° en la duodécima y última etapa, quedando en el lugar 38° de la general, 26° en la categoría de Rally 2, una de las más numerosas de la prueba, y octavo entre los debutantes.

El otro regional que estuvo en el Dakar fue David Zille, quien afrontó su tercera experiencia y después de muchas peripicias por diferentes problemas en su Can Am que alistó el Xraids Experience, se reenganchó y completó la prueba en el lugar 29° en la categoría Challenger, por lo que seguro empezará a trabajar para tener revancha en esta prueba y en el Mundial de rally raid.