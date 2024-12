Una buena para Fanco Colapinto: ganó el premio al mejor sobrepaso del 2024

Franco Colapinto acaparó la atención en su paso por la Fórmula 1 durante la temporada 2024. Gracias al apoyo de los aficionados, ganó el adelantamiento del año por su maniobra ante Fernando Alonso en el Gran Premio de Estados Unidos, acción que ya había sido seleccionada como la más destacada de octubre.

El sobrepaso que le valió el reconocimiento ocurrió en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. En una carrera que comenzó desde el 15º lugar en la grilla para él, Colapinto logró avanzar posiciones con inteligencia y talento.

Tras beneficiarse por incidentes y errores de otros pilotos, como el abandono de Lewis Hamilton y el trompo de Guanyu Zhou, el argentino se posicionó cerca de la zona de puntos. Fue en el vigésimo giro cuando ejecutó una maniobra clave contra Alonso, mostrándole el auto por fuera y concretando el adelantamiento por dentro. Este movimiento no solo demostró su destreza al volante, sino que también fue un reflejo de su capacidad para competir al más alto nivel.

