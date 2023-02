Urcera está preparado para encarar nuevos desafíos

Manu Urcera logró el título del TC, pero no se conformó y encarará nuevos desafíos en su campaña deportiva, después de realizar una exigente pretemporada en España. Gentileza.

Después de meterse en la historia del automovilismo argentino al consagrarse campeón del TC, y nada menos que con un Torino, marca que pasó más de 50 años sin lograr un título, José M. Urcera renovó sus desafíos y tendrá agenda completa, por lo que sueña con una triple corona, nada menos.

Urcera consiguió en el TC el título más importante de su campaña deportiva, por todo lo que representó, si bien antes fue dos veces campeón en la división principal del Turismo Nacional. Como tiene claro que llegar en difícil, pero mucho más mantenerse, se preparó con todo para ser protagonista en tres categorías.

En lugar de extender sus vacaciones luego de la conquista del título, Manu se fue a España para cumplir una vez más en su campaña deportiva con una exigente pretemporada en la Academia Campos Racing y regresó a Argentina enfocado en ser protagonista tanto del TC como en el TN y el TC Pick Up.

En la previa al comienzo de la defensa de su título en el TC, que será en Viedma y frente a su gente, Urcera destacó que “la pretemporada muy buena, creo que la mejor. No fue la más extensa, pero resultó muy exigente, entrene mucho, sin pausa. No había tiempo para el descanso. Me dejó muy conforme el rendimiento que tuve con el Fórmula 3, tanto en Valencia como en Aragón, donde hice más de 900 kilómetros con tiempos muy buenos”.

En relación con la defensa del título en el TC, el piloto que maneja uno de los Torino del Maquin Parts Racing destacó que “después de una gran conquista es normal que uno se relaje. Tengo muy claro que llegar es difícil, pero mucho más mantenerse en un gran nivel. Tus rivales trabajan para lograr el objetivo y el grupo que lo consiguió baja. No es el caso de nuestro equipo, que sige teniendo hambre de triunfos, lo mismo que en lo personal. Queremos volver a ser campeones”.

Acerca de los cambios reglamentarios, Urcera comentó que “vamos a ver dónde estamos parados en Viedma. Me parece que mi auto como los otros del equipo seguirán siendo competitivos. En el certamen anterior no nos sobró nada, todo fue muy parejo. Fuimos más regulares y eso nos permitió hacer una diferencia”.

“Ganar en Viesma sería cumplir otro sueño, porque estoy casi como local, junto con muchos amigos y fanáticos. Por supuesto, voy por todo y si no puedo ganar intentaré sumar mucho para tener un buen comienzo en el certamen”, aseguró el campeón.

Destacó que “tendrá un año con una agenda muy cargada, porque después del TC en Viedma estará el comienzo del certamen del Turismo Nacional, donde armamos un gran proyecto con el equipo de Iván Saturni para tratar de ser campeón de la Clase 3 y luego el regreso al TC Pick Up, muy buenos desafíos”.

El Torino de Manu Urcera, con el que defenderá el título que logró en el pasado certamen del TC, lucirá una nueva decoración desde la primera fecha en Viedma. Gentileza.

Urcera no eludió la consulta acerca de la posibilidad de conquistar la triple corona en el automovilismo argentino, algo reservado para unos pocos elegidos. “Sería un sueño, es mi principal objetivo para encarar un año cargado de actividad”, aseguró el campeón del TC, preparado para sus nuevos desafíos.