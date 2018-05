Citroën y su tradición en autos diésel

La entrada en vigencia de la norma Euro 5 en Argentina a partir de enero del 2018 fue sin duda un avance que mejora la eficiencia de los motores diésel que se comercializan en nuestro país y, desde ya, menor contaminación del medio ambiente.

De todos modos, estas novedades técnicas han despertado ciertas dudas en los usuarios argentinos respecto de su uso adecuado. Es por eso que desde Citroën, que comercializa en Argentina una amplia gama de vehículos impulsados por motores diésel, consideraron oportuno repasar los principios de estas evoluciones.

Las condiciones de infraestructura y la geografía de nuestro país son ideales para sacar provecho de la moderna tecnología de la familia HDi de motores Diésel: propulsores económicos, silenciosos, de funcionamiento suave y progresivo, de emisiones contaminantes bajas y de gran autonomía.

En nuestro país, Citroën Argentina ofrece actualmente esta variante para 9 de sus 12 familias de modelos, logrando ser la marca automotriz que más motores diésel ofrece en sus modelos.

Comenzando por el Citroën C-Elysée, la oferta se extiende entre los sedanes al C4 Lounge -prácticamente la única referencia diésel en su segmento- y los vehículos familiares Berlingo Multispece, C4 Picasso y Grand Picasso y el último lanzamiento en el terreno de las vans, la Spacetourer.

La gama de utilitarios o vehículos comerciales destinados especialmente para el trabajo, por su parte, ofrece opciones HDI en la cartera de sus tres modelos: Berlingo furgón, Jumpy y Jumper.

Gracias a esta amplia oferta, un 30% de las ventas de Citroën en nuestro país corresponden a motorizaciones HDi.

En este 2018, Citroën está cumpliendo 85 años ofreciendo motores diésel a sus clientes en todo el mundo. El primer vehículo de pasajeros de la Marca en ofertar un propulsor gasolero fue el mítico Citroën Rosalie en 1933.

En el año 2000 el Groupe PSA patentó la tecnología FAP (en francés Filtre à Particules Additivé), con el afán de reducir las emisiones contaminantes de sus motores diésel motivado por la entrada en vigencia de normas cada vez más restrictivas, por entonces sólo aplicadas en Europa. Se adelantaba de esta forma una década en el desarrollo de esta tecnología que sería obligatoria en el viejo continente a partir de la normativa Euro5 del 2009, y se convertía así en un referente en tecnología de Filtro de Partículas Diésel, también conocido como DPF en otras marcas.

En Argentina, Citroën comenzó a comercializar algunos de sus modelos con tecnología FAP a partir del año 2011 (C4 Picasso y C5), y en productos de fabricación nacional, a partir del año 2016 con el C4 Lounge HDi, adelantándose dos años a la entrada en vigencia de la normativa Euro5 en nuestro país.

Cómo funciona

Thomas Burguete, Gerente de Marketing Estratégico de Citroën Argentina, contó cómo es el proceso de funcionamiento del FAP: “Fuimos incorporando una serie de elementos para lograr reducir al mínimo los componentes contaminantes de la combustión y convertirlos en componentes que se consideran no contaminantes. El primer elemento es el catalizador que nos permite convertir los monóxidos de carbono y los hidrocarburos no quemados. Luego el Filtro de Partículas va a permitir capturar las partículas de hollín o humo negro. Pero lo cierto es que, con el paso del tiempo, esos elementos tienden a quedar retenidos en ese punto, saturando el filtro, lo que obliga a encontrar una forma de limpieza. Allí nace el concepto de regeneración del Filtro De Partículas o FAP que, en el caso de Citroën, va a realizarse en forma natural, gracias al aporte de un aditivo (cerina) que en lugar de la temperatura natural (550 grados) va a realizar el proceso a 450 grados centígrados. ¿El beneficio directo para el cliente? Casi sin darse cuenta, al utilizar su automóvil normalmente está regenerando el filtro de partículas para así poder seguir funcionando normalmente. En caso de no llegar a la regeneración natural por las condiciones de uso, se realiza una regeneración artificial, donde el vehículo le avisará al cliente cuando esté sucediendo, para evitar interrumpirlo”.

El filtro de partículas logra filtrar un 99,9% tanto en cantidad como en masa de las partículas de carbono, por lo que otorga una pureza de emisiones muy superior. Algo que también es importante destacar en cuanto al mantenimiento, es que en los motores que utiliza Citroën, el Filtro de Partículas puede durar entre 180.000 y 200.000 km.