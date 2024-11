Cuándo una ambulancia tiene prioridad de paso: atención a las reglas

Circulando sobre todo en la ciudad no es raro que una ambulancia se cruce en el camino. A muchos conductores les surge la duda sobre si despejar el camino en toda ocasión o no. Las reglas marcan que no siempre tienen prioridad de paso. Estas son las reglas.

Una fuente especializada en seguridad vial indicó a Diario RÍO NEGRO que “no siempre la prioridad de paso la tiene la ambulancia”. Señaló que la Ley de Tránsito 24.449 establece que “eventualmente los vehículos de emergencia pueden transgredir las normas, pero siempre y cuando no se cause un daño mayor que el que intenta salvar”.

Específicamente, el artículo 61 menciona que: «Los vehículos de los servicios de emergencia pueden, excepcionalmente y en cumplimiento estricto de su misión específica, no respetar las normas referentes a la circulación, velocidad y estacionamiento, si ello les fuera absolutamente imprescindible en la ocasión de que se trate siempre y cuando no ocasionen un mal mayor que aquel que intenten resolver”.

Asimismo, se sostiene que: “Sólo en tal circunstancia deben circular, para advertir su presencia, con sus balizas distintivas de emergencia en funcionamiento y agregando el sonido de una sirena si su cometido requiriera extraordinaria urgencia”.

Seguidamente, se indica que: «Los demás usuarios de la vía pública tienen la obligación de tomar todas las medidas necesarias a su alcance para facilitar el avance de esos vehículos en tales circunstancias, y no pueden seguirlos» y que «La sirena debe usarse simultáneamente con las balizas distintivas, con la máxima moderación posible».

Por otra parte, respecto a la prioridad de paso, el Artículo 41 establece que: «Todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta y sólo se pierde ante: a) La señalización específica en contrario; b) Los vehículos ferroviarios; c) Los vehículos del servicio público de urgencia, en cumplimiento de su misión.»