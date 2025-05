Bono de Anses confirmado: cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en mayo 2025

La Anses oficializó el bono de 70 mil pesos para mayo 2025. En paralelo, el organismo, que ahora depende del Ministerio de Capital Humano, informó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán este mes un aumento del 3,73 por ciento, por la fórmula de movilidad vigente.

El pago del bono extraordinario está destinado a jubilados, pensionados y beneficiarios de Pensiones No Contributivas. La decisión se oficializó a través del Decreto 298/2025, publicado en el Boletín Oficial y el extra no tiene carácter remunerativo, no va a estar sujeto a descuentos ni se va a computar para otros conceptos adicionales, detalló el Gobierno Nacional.

Con bono confirmado, cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en mayo 2025

La Anses confirmó que las jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán, con el calendario de pagos habitual, un bono de hasta 70 mil pesos. Si se tiene en cuenta el extra y el aumento, la jubilación mínima en mayo 2025 se ubicará en torno a los 366 mil pesos. En detalle, los jubilados y pensionados recibirán este mes los siguientes montos:

Jubilación mínima: $296.481,75 + bono de $70.000= $366.481,75

+ bono de $70.000= $366.481,75 Jubilación máxima: $1.995.041,46

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $237.185,40 +bono de $70.000= $307.185,40

+bono de $70.000= $307.185,40 Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: $207.537,22 + bono de $70.000= $277.537,22

Con bono confirmado, cuándo cobrarán los jubilados y pensionados en mayo 2025

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 9 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 16 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo