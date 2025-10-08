Fuerte crecimiento del mercado de motos

El mercado de motovehículos continúa mostrando una sólida recuperación en la Argentina. Según datos de la División Motovehículos de ACARA, durante septiembre de 2025 se patentaron 59.056 unidades, cifra que representa un aumento interanual del 45,5% respecto de las 40.594 registradas en el mismo mes de 2024.



En la comparación mensual, también se observa una mejora: frente a agosto (54.813 unidades), el crecimiento fue del 7,7%. Con este desempeño, el acumulado anual entre enero y septiembre alcanza 474.575 patentamientos, un 39,8% más que en el mismo período del año pasado (339.528 unidades).

El liderazgo por marcas vuelve a estar encabezado por Honda, con 11.547 unidades, seguida por Gilera con 8.091, que asciende al segundo lugar, y Motomel, tercera con 6.999. Cierran el top cinco Zanella (5.372) y Keller (5.269).



En cuanto a los modelos más vendidos, la Honda Wave 110 se mantiene al frente con 6.056 patentamientos, seguida por la Gilera Smash (5.478), la Keller KN 110-8 (4.581) y la Motomel B110 (3.508). La Corven Energy 110 reaparece en el top five con 3.084 unidades, desplazando a la Mondial LD 110 Max al sexto puesto.

Top 10 modelos más vendidos – septiembre 2025

1 Honda Wave 110

6.056 u.

2 Gilera Smash

5.478 u.

3 Keller KN110-8

4.581 u.

4 Motomel B110

3.508 u.

5 Corven Energy 110

3.084 u.

6 Mondial LD 110 Max

1.741 u.

7 Zanella ZB 110

1.542 u.

8 Motomel S2 150

1.519 u.

9 Zanella ZB 110 RT

1.384 u.

10 Honda XR150L

1.063 u.