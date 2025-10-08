Los pesados también se movieron
Mercedes-Benz Camiones y Buses fue la marca más destacada en el segmento y lideró un ranking con participación activa.
El mercado de camiones cerró septiembre con un claro dominio de Mercedes-Benz Camiones y Buses e Iveco, que concentraron la mayor parte de los patentamientos en el país. El Mercedes-Benz Atego 1932 fue el modelo más elegido del mes, con 100 unidades, lo que representa el 5,8% del mercado.
En segundo lugar, se ubicó el Iveco 170 E, con 95 unidades y una participación del 5,5%, seguido por el Iveco Stralis, que sumó 81 patentamientos. La tendencia muestra una fuerte presencia de las marcas tradicionales en el segmento de camiones medianos y pesados, impulsadas por su confiabilidad y disponibilidad en el mercado local.
Otros modelos destacados fueron el Atego 1732 y el Actros 2545, ambos de Mercedes-Benz, que completaron el top cinco. Scania, por su parte, se posicionó con el P420, reforzando su lugar entre las opciones preferidas por las empresas de transporte y logística.
Top 10 camiones más vendidos – septiembre 2025
1 Mercedes-Benz Atego 1932
100 u.
2 Iveco 170 E
95 u.
3 Iveco Stralis
81 u.
4 Mercedes-Benz Atego 2545
79 u.
5 Mercedes-Benz Atego 1732
78 u.
6 Iveco Tector
64 u.
7 Mercedes-Benz BMO 384
61 u.
8 Scania P420
54 u.
9 Mercedes-Benz Atego 1721
53 u.
10 Mercedes-Benz Accelo 916
52 u.
