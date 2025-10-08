Los pesados también se movieron

El mercado de camiones cerró septiembre con un claro dominio de Mercedes-Benz Camiones y Buses e Iveco, que concentraron la mayor parte de los patentamientos en el país. El Mercedes-Benz Atego 1932 fue el modelo más elegido del mes, con 100 unidades, lo que representa el 5,8% del mercado.



En segundo lugar, se ubicó el Iveco 170 E, con 95 unidades y una participación del 5,5%, seguido por el Iveco Stralis, que sumó 81 patentamientos. La tendencia muestra una fuerte presencia de las marcas tradicionales en el segmento de camiones medianos y pesados, impulsadas por su confiabilidad y disponibilidad en el mercado local.



Otros modelos destacados fueron el Atego 1732 y el Actros 2545, ambos de Mercedes-Benz, que completaron el top cinco. Scania, por su parte, se posicionó con el P420, reforzando su lugar entre las opciones preferidas por las empresas de transporte y logística.

Top 10 camiones más vendidos – septiembre 2025

1 Mercedes-Benz Atego 1932

100 u.

2 Iveco 170 E

95 u.

3 Iveco Stralis

81 u.

4 Mercedes-Benz Atego 2545

79 u.

5 Mercedes-Benz Atego 1732

78 u.

6 Iveco Tector

64 u.

7 Mercedes-Benz BMO 384

61 u.

8 Scania P420

54 u.

9 Mercedes-Benz Atego 1721

53 u.

10 Mercedes-Benz Accelo 916

52 u.