Bagels integrales súper fáciles

Ingredientes:

- 200 g de yogur natural

- 2 tazas de harina integral (250 g)

- 2 cditas. polvo para hornear

- 1 cdita. miel opcional

- semillitas para poner por encima

Una receta sencilla y deliciosa.

Preparación

1- En un bol mezclan el yogur con la miel o si no quieren no le pongan, le suman la harina y el polvo para hornear. Mezclan bien hasta formar una masa.

2- Forman bollitos con la mano, y con ayuda de un poquitín extra de harina si hace falta. Hacen un agujero con el dedo y colocan en placa con roció vegetal.

3- Pintan con huevo y le agregan semillas.

4- Cocinan en horno 175° C por 12-15 minutos.

Pueden cortarlos a la mitad, tostarlos o comerlos así con queso, queso crema, fiambres, tipo sandwichitos o con mermelada o miel.