Esto es En Off: el vice Pesatti, entre un cumpleaños y una evaluación política

Un festejo sorpresa del cumpleaños de Alexis Sánchez sirvió de reunión para evaluar el contexto político de parte del vicegobernador Pedro Pesatti con sus allegados más estrechos.

El encuentro reunió al titular del Idevi, Gastón Gutierrez; la concejal Natalia Macri, el secretario municipal Mario Sánchez, los secretarios legislativos Hernán Bocci y Carolina Brecciaroli y, entre otros colaboradores, Boris Kucich, Laura Serra y Juan Gorosito.

El vicegobernador, bien distanciado del oficialismo, habló a los suyos que hay que controlar los apuros.

“Hay tiempo” y “tengan paciencia”, planteó. Remarcó su férrea crítica al gobierno de Javier Milei. Hubo especulaciones de direccionamientos. “Yo voy a seguir dialogando con todos, incluso con JSRN”, afirmó Pesatti.

El enlace gremial institucional y los tiempos de conflicto

Mario Floriani, ex titular de Unter y hoy vocal del CPE, es el vínculo institucional del gremio con las autoridades provinciales. Su modo dialoguista contrasta con el presente belicoso entre la conducción sindical y el gobierno. Floriani -con la titular de Unter Viedma, Jessina Varelli- fue convocado por padres a una reunión en Educación por una escuela agraria, pero los funcionarios no permitieron su participación.

“La queen” rionegrina, presidenta

La peronista Ana Marks fue designada presidenta de la Comisión Banca de la Mujer en el Senado de la Nación. Su equipo de prensa difundió un posteo de la cuenta oficial de X de la Cámara Alta solo con la mención: “La queen” junto al emoji de una corona. Queda la duda si es el sobrenombre de la barilochense o la emoción de sus asesores por el logro presidencial.

Sondeos políticos de UPCN

En su conflicto con el gobierno provincial, UPCN entendió que el problema ya “es político”. Weretilneck “no nos representa”, ratificó la secretaria gremial, Mónica Miranda. En esa línea, el miércoles, el presidente de la bancada Vamos con Todos, José Luis Berros recibió una delegación upceísta, integrada por Luis Rosas, Rubén Pereira, Oscar Zapata y Carlos González.

Una funcionaria activa en Bariloche

La secretaria de Gobierno de Río Negro Natalia Almonacid se muestra activa en Bariloche. No pasó desapercibido esta semana su participación en una actividad del Museo de Malvinas, la entrega de garrafas y una reunión con el empresariado local donde en parte se midió el termómetro del sector. ¿Será una medición también política del oficialismo?.

NEUQUÉN

El robot ¿es team de los caballos?

El diputado Gerardo Gutiérrez fue a tomar un café al Polo Tecnológico, pero el mozo robot lo ignoró y le dio el pedido a una mesa vacía. Menos mal que una moza humana salvó las papas. Dicen las malas lenguas que la inteligencia artificial se vengó porque el legislador defendió a los caballos que pastaban en el Paseo Costero. ¡La tecnología no perdona el amor por el campo!

La Mirtha Legrand de Plaza Huincul

El intendente Claudio Larraza quiere romper la maldición local de los jefes comunales olvidados. Aunque de obras florecientes hay poco para contar, el hombre le pone el pecho a las redes sociales con pura buena onda. En una entrevista estalló de risa y admitió que su perfil digital trae suerte, comparándose con la mismísima Mirtha Legrand. ¡Esperemos que traiga también unos asfaltos!.

Seguridad vial con sello familiar

El concejal Joaquín Eguía no deja de sorprender en las redes. Ahora decidió innovar y mandó a imprimir juegos didácticos para concientizar sobre seguridad vial en la ciudad. El detalle tierno es que el material lo diseñaron sus propios familiares, Víctor y Graciela. Repartió a troche y moche entre inspectores y docentes, pero ojo: ¡todavía le quedan varios en el stock!.

El heredero invisible en Zapala

Al igual que Gaido en Neuquén, el intendente Carlos Koopmann goza del gran poder de elegir a su sucesor. Aunque la lista de anotados es larga, muchos se bajan antes de tiempo. Para colmo, en su último anuncio oficial barajó las cartas y nombró a Gabriela Aliaga en Educación y Empleo, tras su renuncia como concejal en 2025. Del candidato a la intendencia… todavía ni una palabra.

El colmo de la grúa fue para Centenario

Hay noches donde el mundo del revés se vuelve realidad. En Centenario, un operativo de tránsito terminó en un desmadre digno de una comedia bizarra. Los inspectores y la policía hacían su trabajo impecable en Barrio Sarmiento, secuestrando autos por alcoholemia positiva. Todo iba sobre ruedas hasta que los propios infractores notaron que el chofer de la grúa contratada por el municipio… ¡estaba más borracho que ellos! El test le dio 1,19 de alcohol en sangre y encima no tenía los papeles. La cosa pasó de los reproches a las trompadas limpias en un segundo. Al final, la grúa municipal terminó escoltada por la policía y secuestrada en el playón del Casco Viejo con los autos infractores arriba. Teléfono para Esteban Cimolai: urge revisar el casting de choferes.