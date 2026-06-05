Lanzan un programa de financiamiento para impulsar la innovación y el desarrollo en Río Negro

El Programa de Financiamiento a la Innovación "Desafíos Rionegrinos".

El Gobierno de Río Negro, en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), puso en marcha el Programa de Financiamiento a la Innovación «Desafíos Rionegrinos«, una iniciativa destinada a promover proyectos que articulen el conocimiento científico con las necesidades productivas, sociales y del sector público de la provincia.

La propuesta busca generar soluciones innovadoras con impacto concreto en Río Negro, fortaleciendo el vínculo entre universidades, centros de investigación, PyMEs, cooperativas, empresas y organismos estatales.

El programa contará con un fondo total de 400 millones de pesos y financiará proyectos por hasta 40 millones de pesos cada uno.

Ejes estratégicos

Las iniciativas que se presenten deberán estar vinculadas a áreas consideradas prioritarias para el desarrollo provincial, entre ellas:

Transformación digital.

Transición energética.

Innovación tecnológica.

Modernización del Estado.

Desarrollo sostenible.

Desde el gobierno destacaron que el objetivo es fomentar proyectos capaces de aportar soluciones a desafíos concretos que enfrenta la provincia, promoviendo la transferencia de conocimiento y el desarrollo tecnológico.

Quiénes pueden participar

La convocatoria está dirigida a distintos actores del ecosistema productivo y científico de Río Negro.

Por un lado, empresas, PyMEs, cámaras empresariales, cooperativas y organismos públicos podrán presentar problemáticas o demandas tecnológicas de sus sectores mediante un formulario específico. El plazo para postular desafíos estará abierto hasta el próximo 15 de julio en este link.

Por otra parte, universidades e institutos de ciencia y tecnología podrán presentar propuestas y soluciones basadas en sus capacidades científicas y técnicas para responder a las demandas planteadas.

La iniciativa apunta a generar una articulación efectiva entre quienes identifican necesidades y quienes cuentan con herramientas para desarrollar respuestas innovadoras, promoviendo así el crecimiento económico, la competitividad y el desarrollo sostenible en la provincia.