Lanzan un programa de financiamiento para impulsar la innovación y el desarrollo en Río Negro
El programa contará con un fondo total de 400 millones de pesos y financiará proyectos por hasta 40 millones de pesos cada uno.
El Gobierno de Río Negro, en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), puso en marcha el Programa de Financiamiento a la Innovación «Desafíos Rionegrinos«, una iniciativa destinada a promover proyectos que articulen el conocimiento científico con las necesidades productivas, sociales y del sector público de la provincia.
La propuesta busca generar soluciones innovadoras con impacto concreto en Río Negro, fortaleciendo el vínculo entre universidades, centros de investigación, PyMEs, cooperativas, empresas y organismos estatales.
El programa contará con un fondo total de 400 millones de pesos y financiará proyectos por hasta 40 millones de pesos cada uno.
Ejes estratégicos
Las iniciativas que se presenten deberán estar vinculadas a áreas consideradas prioritarias para el desarrollo provincial, entre ellas:
- Transformación digital.
- Transición energética.
- Innovación tecnológica.
- Modernización del Estado.
- Desarrollo sostenible.
Desde el gobierno destacaron que el objetivo es fomentar proyectos capaces de aportar soluciones a desafíos concretos que enfrenta la provincia, promoviendo la transferencia de conocimiento y el desarrollo tecnológico.
Quiénes pueden participar
La convocatoria está dirigida a distintos actores del ecosistema productivo y científico de Río Negro.
Por un lado, empresas, PyMEs, cámaras empresariales, cooperativas y organismos públicos podrán presentar problemáticas o demandas tecnológicas de sus sectores mediante un formulario específico. El plazo para postular desafíos estará abierto hasta el próximo 15 de julio en este link.
Por otra parte, universidades e institutos de ciencia y tecnología podrán presentar propuestas y soluciones basadas en sus capacidades científicas y técnicas para responder a las demandas planteadas.
La iniciativa apunta a generar una articulación efectiva entre quienes identifican necesidades y quienes cuentan con herramientas para desarrollar respuestas innovadoras, promoviendo así el crecimiento económico, la competitividad y el desarrollo sostenible en la provincia.
Comentarios