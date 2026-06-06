Neuquén y YPF dieron un paso clave para exportar GNL desde Vaca Muerta

Rolando Figueroa y Horacio Marín se encuentran frecuentemente como cuando firmaron la adhesión a las becas Gregorio Alvarez (Gentileza prensa YPF)

La provincia del Neuquén y YPF firmaron un acuerdo estratégico que busca hacer competitivo al proyecto argentino de gas natural licuado (GNL) en el mercado global.

El convenio fue suscripto por el gobernador Rolando Figueroa y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, tras ocho meses de trabajo técnico conjunto.

Se establecerán beneficios fiscales, estabilidad por 30 años y un bono de infraestructura de 175 millones de dólares para viabilizar el proyecto basado en Vaca Muerta.

El acuerdo define un esquema especial de regalías sobre el metano, con precios de referencia que fijan pisos y techos para garantizar la rentabilidad de las empresas y los ingresos provinciales.

Bases para la competitividad y el desarrollo

El gobernador Figueroa subrayó que sin precios competitivos no habrá inversiones ni mercado para exportar, siendo este el eje central de las negociaciones.

“Avanzamos muchísimo; los equipos técnicos vienen trabajando desde hace ocho meses y vamos a enviar el acuerdo a la Legislatura para su aprobación”, destacó el mandatario.

El convenio alcanza tres concesiones clave de Vaca Muerta: Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas.

Sobre estas áreas, YPF solicitó la conformación de cinco nuevas concesiones de explotación no convencional de hidrocarburos.

Evaluación e infraestructura millonaria

La provincia evaluó técnicamente los proyectos y consideró que son adecuados para maximizar la renta hidrocarburífera y promover el desarrollo económico regional.

La iniciativa contempla un esquema de aceleración de inversiones y producción vinculado directamente al futuro desarrollo exportador de GNL.

La petrolera YPF asumió una inversión en infraestructura de 175 millones de dólares, ejecutable mediante obras o aportes económicos.

El acuerdo establece que estas inversiones deben traducirse en mejoras reales para las comunidades vinculadas al desarrollo energético.

Estabilidad fiscal y plazos legales

La Provincia otorgará estabilidad fiscal por hasta 30 años desde la puesta en marcha de cada etapa del proyecto.

Esta condición está sujeta a que el emprendimiento mantenga su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Además, se prevén exenciones impositivas compatibles con los estándares internacionales de financiamiento que requiere un proyecto de esta envergadura.

La petrolera estatal deberá notificar en un plazo máximo de 24 meses la decisión final de inversión y la obtención del financiamiento internacional.

Vigencia y proyección global

La entrada en vigencia del acuerdo no es automática y dependerá de los decretos provinciales y la ratificación de la Legislatura.

«Es un paso histórico para Neuquén, porque garantiza inversiones y consolida una nueva etapa de desarrollo vinculada al GNL», remarcó el mandatario provincial.

Una vez que se concrete la firma definitiva entre YPF y los socios internacionales, se activarán de inmediato las condiciones del acuerdo.

YPF trabaja en un proyecto de GNL de clase mundial que incluye un esquema de desarrollo a gran escala, intensidad de inversión y un horizonte productivo extendido.

Este plan estratégico generará un incremento de la actividad y un impacto económico positivo en el mediano y largo plazo.