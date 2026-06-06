Necrológicas de hoy, sábado 6 de junio de 2026

VACCALLUZZO, STELLA MARY Falleció en Neuquén el día 3 de Junio a la edad de 84 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos fueron inhumados a las 18:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén.. SERVICIO SOCIAL CALF

SALINAS INOSTROZA, ORLANDO Falleció en Neuquén el día 3 de Junio a la edad de 78 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Bahia Blanca 546, fueron inhumados a las 18:00hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

QUENTREQUEO, MARIA CRISTINA Falleció en Neuquén el día 4 de Junio a la edad de 68 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, velados en calle Facundo Quiroga y Antártida Argentina, fueron inhumados a las 15:00hs. en el Cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

ORTIZ, JOSE «MONITO» La Vicepresidenta primera a/c de la Presidencia de la Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén, Sra. Zulma Reina, Diputados, autoridades de Cámara y personal legislativo lamentan profundamente él fallecimiento José Ortiz, querido compañero jubilado, conocido por su carisma y firme compromiso con los ideales que defendió a lo largo de su vida, deja una huella imborrable en esta institución.Acompañan a su familia, amigos y seres queridos.Descansa en Paz.

Ortiz, José Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro querido compañero, ejemplo de militancia durante toda su vida. Siempre en nuestro corazón, querido monito. Acompañamos a su familia en este momento de gran tristeza.Angela y Oscar Parrilli

ORTIZ, JOSE EDESIO Falleció en Neuquén el día 4 de Junio a la edad de 81 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Republica de Italia 3979, serán inhumados el día 6/6/2026 a las 10:00hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

CAMINO, ELISARDO BERJAMIRO Falleció en Neuquén el día 5 de Junio a la edad de 88 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, fueron inhumados a las 15:00hs. En el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF