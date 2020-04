Bancos harán controles para atender solo a jubilados y beneficiarios sociales

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) solo habilitó la apertura de bancos desde este viernes para la atención a jubilados y beneficiarios de planes sociales. Sin embargo, como son muchos los clientes que tienen dudas y no logran comunicarse con sus entidades bancarias, se puede estimar que no faltará quien intente ser atendido de todas formas, aunque no tendrán suerte.

Desde el Banco Provincia de Neuquén se avisó que los empleados estarán asesorando en las filas. Quienes tengan tarjeta de débito serán dirigidos a los cajeros automáticos. A la vez, se chequeará que sean jubilados sin tarjeta de débito o beneficiarios de asignaciones sociales.

Otra de las medidas de prevención que se solicitaron desde la asociación de trabajadores "La Bancaria" es la presencia de fuerzas de seguridad. El secretario de prensa del gremio, Eduardo Berrozpe, explicó: "estamos completamente de acuerdo en que este es un servicio solidario, sobre todo para nuestros compañeros jubilados, pero lo que estamos diciendo es que hay que evitar los agolpamientos, ya que se trata de evitar contagios en una población de riesgo, como son nuestros mayores".

Otra de las formas de organizar la afluencia de personas fue la de pintar en el piso señas que demarquen la distancia necesaria en la fila. Defensa Civil pintó estas marcas en las veredas de los bancos, del correo, supermercados y centros comerciales.

Otro de los puntos a tener en cuenta es que se respetará el horario de atención, de 8 a 13, en el caso de la región. Desde La Bancaria se indicó a los trabajadores que, una vez finalizado el horario de atención al público, se orientará las filas hacia los cajeros automáticos, previo una interrupción para recargarlos.