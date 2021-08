Barcelona todavía le debe 52 millones de euros a Messi

Lionel Messi, flamante figura del PSG, deberá recibir muchos millones de euros que le debe el Barcelona. Gentileza.

La historia de Lionel Messi con el Barcelona esta lejos de haber culminado por más que el jugador ya firmó contrato y se convirtió en refuerzo del París Saint Germain (PSG) francés ya que la prensa catalana informó que el club le adeuda 52 millones de euros al astro argentino.

La entidad culé todavía le debe a Messi 52 millones de euros, que corresponde al sueldo diferido que la directiva pactó con el plantel debido a la crisis económica derivada de la pandemia de Coronavirus y que deberá cumplir, aunque no se confirmó el plazo que tendrá para pagar.

Fue Joseph M. Bartomeu, ex presidente del Barcelona, quien se reunió con el plantel para renegociar los contratos en 2020 por la suspensión de las actividades ante el confinamiento y en el caso de Messi la cifra es de 52 millones de euros y los abogados del flamante jugador del PSG quieren concretar un arreglo para determinar cuando se abonará esa deuda que los catalanes abonarían lo que resta del 2021 y el 2022

Pero la crisis económica del Barcelona no se limita a la deuda con el Pulga, ya que el club pretende tener todos los papeles en regla para que puedan debutar ante la Real Sociedad en la Liga el zaguero Eric García, libre del Manchester City, y el goleador holandés Memphis Depay, libre del Lyon.

El otro problema del Barcelona es la lesión de Sergio Agüero, quien por la rotura del tendón del gemelo interno derecho que lo dejará afuera por dos meses más.

El Kin tiene que esperar el Barcelona venda a algún jugador para equilibrar sus finanzas e inscribirlo oficialmente. El equipo catalán tiene tiempo hasta el 31 de agosto para el achicar su masa salarial y es probable que algunos jugadores ser aleje permitiendo el ingreso del argentino.

Messi, por más que se fue del Barcelona, seguirá ligado al club culé por la deuda que mantiene la dirigencia catalana. Gentileza.

Los medios catalanes creen que no habrá problemas en sumar a Agüero más tarde en la nómina porque todavía está lesionado y asegura que la dirigencia de Barcelona no tiene en mente no inscribirlo pese a su inconveniente físico, que se suma a la decepción por no jugar con su amigo Messi quien se fue a París.