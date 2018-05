Barilochenses aprenden a leer y escribir a la cubana

Hay quienes no pudieron concurrir a la escuela porque tuvieron que arrancar a trabajar en el campo antes de lo esperado. Algunas familias con necesidad de contar con ingresos laborales optaron por que estudiaran los varones y no las mujeres. Muchos otros simplemente hicieron la escuela primaria pero después, con el paso de los años y de la vida misma, se fueron olvidando.

Dejar de depender del otro

El primer paso lo dio al anotarse para aprender el método cubano. “Quería aprender a leer. Y me encontré con algunos que sabían más y otros menos. Me gustó no sólo porque conocí a mucha gente sino porque me incentivaron a seguir adelante con el estudio”, relató la mujer antes de entrar a clase.