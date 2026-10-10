El ejemplo de María Enriqueta Anderson de López Rouillon

Deseo complementar la valiosa nota publicada en Diario “Río Negro” el pasado 22 de agosto, suscripta por María Della Chá, Concejala de Chos Malal, sobre esta valiosa mujer neuquina. En 1936, procedente de la ciudad de Rosario, la nombrada llegó al Territorio Nacional del Neuquén con 18 años, su título de Docente Primaria e Inglés, y recientemente casada con Julio Francisco López Rouillon, también docente. Antes, en 1934, su esposo se había hecho cargo de la Escuela de Chochoy Mallín.

Con gran vocación, “Dolly” se desempeñó en “escuelas rancho” de la precordillera y el centro neuquino, en las comunidades Mapuche Puel y Quinchao, Angostura de Aluminé, Los Catutos y Laguna Miranda.

En 1945 llegó a Zapala, donde supo desarrollar y manifestar, al servicio de los lugareños y del Territorio todo, su gran capacidad de trabajo, sensibilidad social, contacto directo, respetuoso y afecto pleno con la gente; todo ello, sumado a su innata condición de militante, activista y líder política. Del matrimonio citado, nacieron 2 hijas: Norah Gladys, el 27 de septiembre de 1937, en Rosario, y María Julia, el 8 de agosto de 1946 en Zapala, Clínica Chachil de los doctores Posse, Burdes y Pesqueira.

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“Dolly” y el Peronismo

En 1945, se sumó al ideario, corriente política social y movimiento gestado el 17 de octubre. Su entusiasta adhesión se acentuó cuando el 9 de septiembre de 1947, María Eva Duarte de Perón “Evita”, logra sancionar la Ley N° 13.010 que otorgó Derechos Políticos a la mujer argentina, que desde 1951 pudo votar, elegir y ser electa y empezar a participar en la vida política del país. Fue delegada censista y se puso al frente del Partido Peronista Femenino, agrupación cuya vigencia fue ciertamente reducida.

La entrega y trabajo político, social y comunitario, le posibilitó ser electa Delegada Territorial ante el Congreso Nacional.

Al tratarse el proyecto de ley del presidente Perón, fundamentó en un discurso –que sugiero sea leído y conocido por todas las y los Neuquinos y Neuquinas- el por qué, el olvidado y postergado Territorio Nacional del Neuquén, merecía y debía ser Provincia. Al fin, el 15 de junio de 1955, con la sanción de la Ley Nacional N° 14.408, nació la Provincia del Neuquén.

El Golpe Militar del 16 de septiembre de 1955, postergó el hecho hasta 1958, cuando asume el primer gobierno constitucional, fruto –precisamente- de la Constitución sancionada el 28 de noviembre de 1957.

El adverso y hostil clima político, social y laboral que sufría, obligó a “Dolly” Anderson a alejarse de Zapala. Debió, incluso, abandonar el país y radicarse en Australia, lugar donde residía una de sus hijas.

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Tribuna Parlamentaria​

Desde el programa periodístico que produje y conduje por LU5 Radio Neuquén y LU19 La Voz del Comahue de Cipolletti, nos propusimos rescatar del olvido y homenajear a la primera legisladora neuquina. El Senador Nacional Elías Sapag y el Diputado Nacional Luis Julián Jalil, representantes del Movimiento Popular Neuquino, además zapalinos y conocidos de “Dolly”, hicieron posible –en julio de 1990- su regreso desde Canberra (Australia), acompañada por su sobrina Susana Chambret. Fue recibida en Casa de Gobierno, Legislatura y el Municipio, por el ingeniero Pedro Salvatori, José Lucas Echegaray y Herminio César Balda, gobernador, vicegobernador e intendente respectivamente. Se reunió, además, con integrantes de la rama femenina del Movimiento Popular Neuquino, y con la esposa del Dr. Enrique Zabert, que era familiar suya.

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En Zapala​

Recibida en un clima de alegría, por autoridades, vecinos, dirigentes mapuche y exalumnos, “Dolly” no pudo contener su emoción. El intendente Valentín Eberle la declaró Huésped de Honor en el aniversario de la Ciudad. Participó con la realización de desfile y cena-baile de gala, ocasión en que, junto a la primera autoridad municipal y cortó la torta aniversario.

En Los Catutos, recorrió el sector donde estuvo la Escuela en la que educó a niños mapuche. Entrevistada en LRA 17 Radio Nacional, por la colega Melba Arias de Pupilli, agradeció todas las expresiones de cariño, afecto y recuerdos, que le fueron prodigados en el transcurso de su inolvidable carrera. Antes de regresar a Neuquén, se ubicó en el Palacio Municipal un cuadro con su retrato, aportado por el suscripto. Hasta hoy desconozco si en Zapala existe algún espacio público o entidad educativa, social o cultural, que lleve el nombre de “Dolly”. De no ser así, quienes mejor que las Concejalas Municipales para hacer realidad el homenaje pendiente y tan merecido.

Mujeres Neuquinas Ejemplares. Respetuosamente, solicito a las autoras del Proyecto mencionado en la introducción de esta nota, considerar la posibilidad de incorporar también a esa calificada lista, a Etelina del Carmen Retamal, primera Periodista Neuquina que, entre 1957 y 1976, editó y difundió en Loncopue, el Periódico “Derechos Humanos”. Asimismo, al igual que ustedes, fue Concejal en su pueblo, representando al Partido Peronista.

*Cronista Parlamentario