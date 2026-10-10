Esto es en Off: el gremio docente y la escalada de su conflicto interno

El conflicto interno de Unter escala. La última conducción apareció con fuertes críticas a la actual estrategia gremial.

“Activen de una vez el plan secreto”, lanzó irónicamente el exsecretario adjunto, Gustavo Cifuentes.

Después, la extitular, Silvana Inostroza fue más dura cuando afirmó que el secretariado de Unter que lidera Laura Ortiz no tuvo “un solo logro en 10 meses, sin ideas (mucho menos ideales), sin convicción, sin compromiso (el real, no para la foto eh), sin acción”.

Se está “haciendo muchas cosas que denostaban todo el tiempo”. Pidió que “dejen de jugar con nuestros derechos y salario”. Están muy desorientados y se les nota”. Planteó que podía enumerar los “no logros” pero prefirió “discutirlo en el Congreso, si se animan claro”.

El gobernador y un posteo llamativo con exceso de IA

El posteo en redes sociales del jueves del gobernador Weretilneck fue llamativo por el exceso de inteligencia artificial. El anuncio era el inicio de los trabajos de la Ruta Provincial 80 que accede al aeropuerto de Bariloche, una tarea de alta demanda en la ciudad, pero el video exageraba la situación de avance real e incluso se tergiversó en imágenes la distribución de la terminal aérea.

La salida y el reemplazo en el bloque

El exministro Nicolás Land ya asumió como secretario Electoral y se generó una vacante en el bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro, que preside el viedmense Facundo López.

Finalmente, la secretaría de la bancada oficialista, que ocupaba Land, recayó en Leandro Carrasco, a partir de mediados del mes pasado, se informó a la Legislatura.

El funcionario eximido de multas

El secretario del Juzgado Federal de Bariloche Gustavo Javier Zapata, que en muchas ocasiones fue subrogante del juzgado hasta que llegó el nuevo magistrado, hizo un planteo al municipio para que lo eximan de pagar cuatro multas de tránsito que tenía su vehículo particular. Cortés le dio el OK aunque no abundó en fundamentos en la resolución que firmó días atrás.

Tironeo por el apoyo de Kicillof

La alianza que integra la fuerza que conduce Rodolfo Aguiar junto al Frente Renovador de Alejandro Ramos Mejía anunció la visita de apoyo a la candidatura del exlegislador de “un funcionario de Kicillof”, el subsecretario Daniel Menéndez. La simple mención al gobernador bonaerense enfureció a la lista peronista que salió a aclarar que Axel apoya su alianza.

NEUQUÉN

Godzilla salió a recibirla

Pedro Cuyul recibió a la senadora Julieta Corroza en Buta Ranquil y, pese al viento, salió a mostrarle las obras de asfalto y algunos atractivos . El recorrido tuvo parada frente al famoso “Godzilla” local: una réplica de un Dakosaurus andiniensis, un reptil marino prehistórico de 23 metros que custodia la entrada del pueblo. Obras, recorrido institucional y dinosaurio: visita completa.

Los límites de Quintriqueo

Carlos Quintriqueo estuvo en Chos Malal, Andacollo, Buta Ranquil en una gira de Más por Neuquén que tuvo nombres para el armado de 2027. Destacó que ya hay vecinos dispuestos a competir por intendencias y concejalías. También marcó un límite para los acuerdos: “Esa limitante es La Libertad Avanza”. Entre candidatos y reclamos por el empleo, el espacio empieza a dibujar su mapa electoral.

Reinhold y los ovnis de Las Ovejas

Diego Reinhold llegó a Neuquén después de ver en TN que Las Ovejas tenía un mirador de ovnis. Le creyó al informe, se vino solo y terminó frente a las figuras de extraterrestres verdes. El humorista contó la anécdota durante una charla con Mario Pergolini. Vio el informe, hizo las valijas y vino a comprobarlo. En Las Ovejas encontró lo que esperaba: ovnis en el mirador y extraterrestres verdes.

Una reunión de gabinete por hilo

Ramón Rioseco y su gabinete fueron a la Expo del IFD 14 y terminaron convertidos en alumnos de una materia inesperada: comunicación sin celular. El intendente y sus funcionarios aceptaron el desafío de comunicarse con vasitos de plástico unidos por un hilo. Una especie de reunión de gabinete versión jardín de infantes. Hubo tiempo para recordar que, antes del WhatsApp, existía el teléfono de hilo.

La plaza que pide explicaciones

Laura Pérez Lavit no pierde las mañas y encontró una manera bastante gráfica de plantear una duda sin levantar la voz. La concejal se fue hasta la plaza Mario Raone para mirar de cerca un espacio que, según el plano, debería seguir formando parte del espacio público. El detalle es que, al llegar, apareció el límite de un barrio privado. Ante semejante paisaje, la edil prefirió no sacar conclusiones apuradas: anunció que revisará la información y averiguará qué ocurrió con ese rincón de la ciudad. Una forma diplomática de preguntar por el espacio verde sin convertir el asunto en una guerra de carteles. Y si el plano dice una cosa y el terreno muestra otra, habrá que ver cuál de los dos termina teniendo la última palabra. Por ahora, toca mirar y preguntar bien.