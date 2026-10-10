Paritarias salariales: el miércoles se retomarán las negociaciones, y el llamado incorporó a la Unter

La representación de Educación y los paritarios de Unter volverán a reunirse, convocados por la secretaría de Trabajo. Foto: M. Ochoa

El Gobierno rionegrino convocó para el próximo miércoles 14 a ATE y UPCN para continuar con la actualización de los haberes estatales, incorporando en la negociación a la Unter, que en la última ronda no había sido convocada.

Ambas paritarias están fijadas para las 10. La administración provincial pretende avanzar con el cierre de la pauta salarial del año, que -hasta ahora- totalizó un aumento promedio del 20,8% en el Poder Ejecutivo.

Los encuentros se concentrarán en los futuros incrementos, pero también los gremios asistirán con otras problemáticas actuales: Unter anticipó su pedido de “respuestas” por las demoras que se suceden en los trámites de los docentes y, en la Función Pública, también se colará la implementación del control de asistencia biométrico. ATE adelantó su pedido de que ese mecanismo “no sea excluyente” y se apliquen “métodos alternativos”.

Subas acumuladas 20,8% Total de los cuatro aumentos aplicados por la Provincia en el año, liquidados en febrero, abril, junio y agosto.

Las subas salariales en el año fueron bimestrales y la última liquidación con alza se aplicó con las remuneraciones de agosto, que representó un 4,21%.

La discusión del miércoles tendrá como punto de partida el compromiso asumido por los funcionarios en la Función Pública, el 30 de septiembre, cuando anticiparon que existiría una propuesta para cubrir el último tramo del 2026.

Esa oferta no se expuso en esa discusión, sino que quedó pendiente para otra reunión, que será la del miércoles. En esa ocasión, la negociación cruzó a los funcionarios con UPCN y ATE porque no hubo convocatoria a la Unter, a pesar de los reiterados reclamos del gremio docente.

En el 2026, el gobierno aplicó cuatro aumentos, en liquidaciones bimestrales. La serie comenzó en febrero, con el 5,29%, siguió en abril y en junio, con el 5,65% y el 4,28%, respectivamente. En agosto se aplicó el 4,21%, siempre vinculados con la evolución inflacionaria y la fórmula consistente en el promedio del índice nacional del Indec y del dato del relevamiento de precios al consumidor en Viedma, que realiza la Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro.

Al confirmarse la paritaria, ATE reiteró su pedido de “actualización de haberes para el último tramo del año” por el índice inflacionario y, además, la “anticipación del aumento de diciembre”, con el objetivo de que la mejora impacte en la liquidación del aguinaldo.

Por su parte, Unter difundió también la citación a la paritaria mientras, además, informaba que el jueves, las delegaciones del gremio presentaron notas en las delegaciones de Trabajo donde se exigía “una convocatoria urgente a paritaria y respuestas concretas frente a la situación de las jubilaciones docentes”.

UPCN no tuvo expresión frente al nuevo llamado, pero, después de la reunión del 30, ese gremio expresó su enojo por falta de propuesta. “Resulta patética y mezquina la actitud oficial de convocar a los gremios a una negociación salarial con las manos vacías”, manifestó en un comunicado luego de aquella reunión.