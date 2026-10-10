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Necrológicas de hoy, sábado 10 de octubre de 2026

Las necrológicas del día de hoy, sábado 10 de octubre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.

Redacción

Por Redacción

WERETILNECK, OSVALDO

La Asociación Bancaria Seccional Río Negro Oeste,participa el fallecimiento de nuestro compañero jubilado bancario. Acompaña en el sentimiento a sus familiares ante tan irreparable pérdida.

Weretilneck, Osvaldo

La Municipalidad de Mainqué participa su fallecimiento acaecido el dia 08 de Octubre a los 89 años de edad. Acompaña al Sr Gobernador Alberto Weretilneck y familia, en tan doloroso momento, pidiendo al Altisimo resignacion.

Weretilneck, Osvaldo

VMOS S.A. acompaña al Sr. Gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck y a su familia en este triste momento por el fallecimiento de su padre.

Weretilneck, Osvaldo

Oilfield Production Services S.R.L. y Grupo Global, acompañan al Gobernador de la provincia de Río Negro Alberto Weretilneck y a su familia en este momento de dolor, ante la pérdida de su padre.

WERETILNECK, OSVALDO

Falleció en Cipolletti el día 08/10/2026 a los 89 años. Sus familiares y amigos participan su fallecimiento y comunican que sus restos serán cremados dia y horario a confirmar. Empresa Don Bosco Servicio

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