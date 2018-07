Denuncian demoras de hasta una hora para salir del aeropuerto

El vicepresidente de la Cámara de Turismo de Bariloche, Manuel Echevarría, cuestionó los controles del servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en el aeropuerto y pidió “racionalidad”. “Algunos turistas viajan dos horas en avión para llegar a destino y pierden una hora en el aeropuerto”, señaló.

Las demoras ocasionadas por las inspecciones del Senasa luego de la llegada de cada vuelo a la ciudad siguen generando malestar. “Pese a las reuniones con los directivos de Aeropuertos 2000 y todo tipo de gestiones ante el Senasa, seguimos exponiendo a los visitantes a largas colas -demoras que, a veces, superan la hora- para poder pasar por el control de alimentos. El sector privado facilitó un semáforo para agilizar las filas pero desconocemos por qué no lo usan”, objetó el vicepresidente de la Cámara de Turismo de Bariloche, Manuel Echevarría.

El empresario admitió que “los distintos prestadores constantemente reciben muchas quejas de los turistas por las demoras”. “Fueron muchas las gestiones del sector público y privado para llegar a una temporada invernal que promete ser muy buena pero estas situaciones no nos favorecen”, agregó.

Echevarría consideró que “el sistema de control no es lógico”. “Sabemos que en un vuelo que arribó esta mañana, no había personal del Senasa; de modo que directamente no hubo controles. De repente, en momento pico de arribo de turistas, sí son estrictos en controlar cada bolso que ingresa, produciendo extensas filas”, planteó el empresario que recordó que a las 81 frecuencias semanales de Aerolíneas Argentinas en Bariloche, se suman otras 49 de Latam, 24 de Flybondi y 7 de Andes, además de los vuelos directos de Brasil por parte de tres líneas aéreas.

