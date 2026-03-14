De Córdoba a la estepa neuquina: el proyecto que promete crear un polo de alfalfa con agua del Limay

Transformar la estepa patagónica en verdes cuadros de alfalfa. Ese es el objetivo que se plantearon dos cooperativas agropecuarias de Córdoba en un proyecto productivo que promete tomar forma en cercanías de Picún Leufú, Neuquén.

Se trata de Cotagro y La Unión, provenientes de las localidades de General Cabrera y Justiniano Posse, respectivamente.

En un comunicado, las firmas dieron a conocer el proyecto «Desierto Verde» para producir, industrializar y exportar alfalfa «de calidad premium» desde Neuquén al exterior, posiblemente a través de Chile.

El desarrollo «implicará la transformación de la estepa patagónica en un suelo productivo a partir de canales de riego existentes, que se nutren del río Limay», comentaron los impulsores.

Un proyecto que ya está en marcha

Esa transformación ya está en marcha, según explicaron. Actualmente se está trabajando en el movimiento de suelos de las primeras 400 hectáreas de ese cultivo. El campo, ubicado algunos kilómetros al sur de Picún Leufú, presenta la típica vegetación arbustiva de la estepa neuquina, motivo por el cual la tarea de desmonte y nivelación representa un desafío de envergadura.

El riego se nutrirá del río Limay a partir de canales ya existentes. Foto: gentileza.

Pero la zona ya cuenta con antecedentes. La empresa Las Taperitas comenzó a mediados de la década pasada un emprendimiento similar, combinando la producción de forraje bajo riego con un sistema ganadero de engorde a corral.

Precisamente, ese conocimiento previo será aprovechado en esta nueva experiencia. Según explicaron las cooperativas cordobesas, Las Taperitas intervendrá en la iniciativa con «su know how» en los negocios de transformación tecnológica de tierras bajo riego en la región.

Rolando Figueroa y el «Corredor del Viento»

El desarrollo productivo de ese sector de la provincia fue comentado el 1 de marzo pasado por el gobernador Rolando Figueroa, quien en su discurso de apertura de sesionesse refirió al llamado «Corredor del Viento».

Mencionado por primera vez por la gestión anterior y una vez más el año pasado, la propuesta apunta a incrementar la superficie irrigada de la provincia. Para ello, se plantea incorporar alrededor de 50.000 hectáreas en un nuevo polo productivo ubicado aguas abajo de la represa Pichi Picún Leufú, entre Piedra del Águila y Picún Leufú.

El número es importante, ya que representa prácticamente el doble de las parcelas que hoy posee la provincia, repartidas principalmente en el departamento Confluencia por la fruticultura.

Según explicó el mandatario neuquino en la Legislatura, el primer paso será la licitación del proyecto ejecutivo. Ese informe será el que, centralmente, defina su factibilidad.

El subsecretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud, sumó detalles sobre el anuncio. Entrevistado por Diario RÍO NEGRO, resaltó que es «un proyecto muy ambicioso» y que prevé desarrollar «diferentes sistemas de riego».

Consultado por los tiempos, dijo que este año está previsto lanzar la licitación del proyecto ejecutivo, para analizar la viabilidad técnica y económica de la propuesta.

Las Taperitas también incursionó en el cultivo de maíz. Foto: gentileza.

La posibilidad de exportar

García Rambeaud resaltó que, más allá del proyecto estatal, ya existen privados invirtiendo en esa zona de Neuquén. «Están avanzando para, a partir de la sistematización de tierras, ampliar su negocio y compactar alfalfa para exportación«.

Y precisó: «Después se verá cuánto toma cada privado, pero el proyecto global apunta a 50.000 hectáreas».

En línea con lo expresado por el funcionario provincial, las cooperativas detrás de «Desierto Verde» informaron que, a mediano plazo, tienen proyectado construir una planta industrial de procesamiento de alfalfa en Zapala.

Allí se transformaría el cultivo en heno prensado, con la finalidad de salir a los mercados asiáticos a través de Chile.

El heno prensado suele producirse bajo el formato de «megafardos» y, en el último tiempo, ha ganado espacio en el norte patagónico, con experiencias en Río Negro y el sur de La Pampa.

Suele caracterizarse por su alta densidad, ideada para optimizar la logística y mantener la calidad nutricional. Estas condiciones lo hacen atractivo para la exportación a países como los de Medio Oriente, donde la disposición de agua o tierras es baja y hay alta demanda.

«La zona alcanzada con el riego es muy grande»

Fabián Grosso, presidente de Cotagro, explicó que el proyecto que aterrizará en el suroeste del territorio neuquino responde a la política de la cooperativa de «expandirse hacia otros negocios» y darle mayor variedad a su cartera de inversiones más allá del acopio de granos, su actividad principal.

«Se trata de un negocio en sí muy interesante, no sólo por que presenta márgenes favorables, sino también porque lo hacemos en sociedad con la cooperativa La Unión de Justiniano Posse y Las Taperitas», sumó el ejecutivo.

También resaltó: «Tenemos posibilidad de crecimiento ya que la zona alcanzada con el riego es muy grande en esa región«.

El sitio elegido, emplazado entre el río Limay y la Ruta Nacional 237, altamente transitada por quienes van y vienen de la zona cordillerana, presenta condiciones favorables para una iniciativa de estas características, de acuerdo a lo evaluado por los inversores cordobeses.

El típico paisaje de la zona, ante el avance de las tareas de desmonte. Foto: gentileza.

Por ejemplo, explicaron que la baja humedad en el ambiente favorece un menor desarrollo de plagas y malezas, lo que aumenta la calidad del producto hasta «un nivel altísimo». La radiación solar típica de la Patagonia, en tanto, ayuda a la coloración de la alfalfa durante el proceso de secado, dotándola de un verde «muy valorado y competitivo en los mercados».

Este no es el único emprendimiento que comparten ambas cooperativas, indicaron en el documento al que tuvo acceso Diario RÍO NEGRO. Con el objetivo de agregar valor a sus firmas y favorecer la integración cooperativista, detallaron que están asociadas también en proyectos inmobiliarios y comerciales.