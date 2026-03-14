Vendimia al atardecer en Des De La Torre: copas, música y viñedos en Chos Malal

El atardecer sobre el viñedo fue el telón de fondo del Sunset de Vendimia en la bodega Des De La Torre. Fotos: Diego Tobares, Neuquén Tur.

La tarde empezó a tomar forma temprano, ayer en la bodega Des De La Torre. A las seis en punto comenzaron a llegar los primeros vecinos de Chos Malal y algunos turistas que se acercaron curiosos hasta el viñedo. El sol todavía caía con fuerza sobre las hileras de plantas, y la música empezaba a marcar el ritmo de la jornada que celebró la vendimia, al vino y al encuentro.

De a poco, las copas se fueron llenando. Algunos caminaron entre las vides, otros se acomodaron en las mesas dispuestas sobre el pasto del Alto Neuquén. La música de la DJ Luz Mala, de Chos Malal, flotaba en el aire mientras en el cielo volaban algunas aves en bandada.

Así comenzó “Desde La Torre Sunset de Vendimia”, una de las actividades principales del calendario de la Vendimia Neuquina 2026, que este año sumó a Chos Malal como escenario de celebración para el vino del norte.

Nicolás De La Torre, de bodega Des De La Torre, era el anfitrión. Mientras cuidaba cada detalle del evento contó «Hoy estamos realizando el primer evento de vendimia del norte de Neuquén. Estamos muy contentos y esperando que venga mucha gente a disfrutar de buena música, buena gastronomía y, por supuesto, buenos vinos».

Además sumó que la idea es que pueda haber muchos más. Si bien las puertas están abiertas al turismo, hasta ahora no venían haciendo este tipo de propuestas, pero a partir de la próxima temporada de verano van a empezar con los “sunset” y distintos espectáculos. «La idea es que se sumen todos los turistas que vengan a la zona y que encuentren en la bodega un lugar para disfrutar», destacó.

Con el correr de los minutos el lugar se fue poblando. Más de 200 personas participaron del encuentro, entre vecinos, turistas, referentes del sector vitivinícola, actores del turismo y la gastronomía, además de autoridades provinciales que acompañaron la actividad.

El veneto contó con la participación de autoridades provinciales, referentes del sector vitivinícola y actores del turismo y la gastronomía.

El intendente de Chos Malal Nicolas Albarracin, desde temprano recorría el lugar, conversaba con los presentes con una felicidad visible. «Para nosotros es muy interesante esta inversión del Estado junto al sector privado. Creemos que es fundamental trabajar en conjunto; es algo muy necesario y hoy lo estamos viendo acá, en esta hermosa tarde, bajo estos cielos chosmalenses que son únicos. Nos da mucho gusto que llegue gente a visitarnos», dijo.

Un grupo de amigos de Chos Malal bailaban mientras bebían, con alegría por que eventos de este tipo se hagan en su tierra. «Esta muy lindo, la verdad es que lo estamos disfrutando mucho y el vino está muy rico», decía Matías.

En cada copa giraban algunos de los vinos que nacen en este lugar: Malbec, Pinot Noir y Cabernet Franc. Varietales que encuentran en el norte neuquino un carácter particular gracias al clima seco, las amplitudes térmicas y los suelos calcáreos que aportan identidad a la producción local.

La jornada tuvo lugar en la bodega Des De La Torre.

La bodega Des De La Torre es, justamente, parte de esa historia. Se trata de un emprendimiento vitivinícola familiar que desde hace años apuesta a cultivar vid en una región donde la vitivinicultura es centenaria.

El secretario de Interior, Gustavo Coatz, definió lo que se vivía como parte de un ciclo que el Alto Neuquén se merece. Señaló que las vides están en la región desde fines del siglo XIX y que detrás de la actividad existe una historia y una cultura que no comenzaron ayer, sino que se fueron construyendo con el tiempo.

«Esta vendimia creo que es, de alguna manera, el cierre de un ciclo en el que presentamos esta parte de nuestra historia de una forma moderna, para que la gente la disfrute. Pero detrás hay toda una tradición de cultivo, que comienza con los Salecianos, y la de un vino que incluso llegó a viajar al Vaticano. Son cosas que sólo el Alto Neuquén tiene», dijo.

Los asistentes degustaron vinos Malbec, Pinot Noir y Cabernet Franc producidos en el norte neuquino.

Mientras el sol terminaba de esconderse detrás de las montañas, la música subió un poco más y las conversaciones se multiplicaron entre las mesas. Algunos brindaban mirando el viñedo; otros se acercaban a conocer más sobre los vinos que nacen allí.

El encuentro formó parte de una estrategia impulsada por el Ministerio de Turismo de la provincia, que este año integró formalmente la Vendimia Neuquina a la agenda oficial de promoción turística y económica. La idea es posicionar al vino neuquino como un producto turístico con identidad propia, ampliar su visibilidad y sumar nuevas experiencias para quienes recorren la provincia.

El presidente de Neuquén Tur, Gustavo Fernández Capiet, detalló que es un programa que arrancó el 7 de marzo, y va a terminar los días 27 y 28 en el Club de Campo La Zarita. «Allí, una serie de bodegas que nos acompañan, más de 20 en toda la provincia, junto a productores, van a mostrar su experiencia con el vino y su vendimia, que es la culminación de un año de trabajo intenso: primero cuidando la uva y los parrales, y finalmente con la cosecha para comenzar a elaborar el vino de este año«.

La ministra Julieta Corroza, comentó: “Me encanta ver que se realicen este tipo de propuestas nuevas, que realmente ayudan a poner en valor la cultura del vino y también la historia de esta familia, que es muy antigua. Además, tienen vinos realmente muy ricos. Es un honor para mí estar acá y acompañarlos en este momento.”

Y a su lado el ministro Juan Luis ‘Pepé’ Ousset agregó que el norte neuquino durante muchos años no contó con la infraestructura necesaria para acompañar su gran potencial turístico, por lo que el gobierno provincial está enfocando esfuerzos en mejorar rutas y obras que faciliten la llegada de visitantes.

«Hay una gran mirada puesta en el desarrollo del turismo, pero especialmente en el norte de Neuquén, una región que además, para quienes quieran invertir, va a tener algunas ventajas impositivas. Así que ojalá pueda venir la gente a disfrutar de esta hermosa región que tenemos», resaltó.

En ese momento, mientras la luz del atardecer se había apagado completamemte y las luces de colores daban vueltas en el cielo, la escena tenía algo simple: gente reunida alrededor de una copa, celebrando que en el norte neuquino también se hace vino y que desde ahora la vendimia tiene su propia fiesta.