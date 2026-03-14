“Es evidente que la inflación no es únicamente monetaria” afirma el economista Hernán Letcher

La coyuntura económica global ingresó en una temporada de inestabilidad e incertidubre, en el marco del conflicto bélico en medio oriente. En ese escenario, Argentina mantiene sus problemas estructurales, y en comienza a ser evidente una parálisis en el plano de la economía real.



El economista y periodista Hernán Letcher, quien además dirige el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), dialogó mano a mano con el programa La Mano Invisible, por Río Negro Radio. El especialista, muy cercano al peronismo y de profundo arraigo en el sector industrial pyme, analizó en profundidad la dinámica económica actual.

PREGUNTA: ¿Qué impacto puede tener para Argentina el aumento en el precio del petróleo?

RESPUESTA: Lo que uno advierte en estos días es una enorme volatilidad en la cotización del crudo. El precio pegó un salto con el inicio de la guerra pegó o cuando se supo que el Ayatolá iba a ser reeemplazado por su hijo. Pero después automáticamente bajó con los anuncios de Trump de que la guerra iba a durar muy poquitito o con la reunión del G7. Los especialistas afirman que podría haber un nuevo equilibrio en torno a US$ 100 por barril. Lo cierto es que todo esto impacta sobre la economía argentina y lo primero que uno piensa es en el precio de combustible. Haciendo un cálculo muy sencillo, si el barril de petróleo Brent se estacionara en US$ 90 dólares, en Argentina todavía tenes un aumento pendiente del combustible para ir a paridad internacional del orden del 15%. Pero no es menos cierto que existen otros impactos. Te ingresan más dólares por las exportaciones de energía, lo cual es positivo, pero te afecta negativamente sobre el costo de los fertilizantes, que es un problema importante para el sector agropecuario. También aumenta el costo del flete internacional, lo que encarece el funcionamiento o el comercio internacional, con lo cual hay una tendencia a la baja de la actividad y eso impacta negativamente.

P: ¿Puede este contexto afectar financieramente a la Argentina?

R: En contextos como estos, el flujo de dólares tiende a irse de los mercados emergentes y Argentina es un mercado emergente. Sumado a que si esto pega sobre la inflación en Estados Unidos y los miembros de la FED consideran que esto podría no ser temporal, podría haber una tendencia a subir la tasa de interés de referencia. Pero lo más complejo es que si efectivamente el barril de petróleo se mantiene alto, eso te pega en el nivel de actividad y te pega en inflación. Se encarece el costo del transporte por ejemplo. Cuando yo compro una galletita en cualquier parte del mundo, por dar un ejemplo muy sencillo, una partecita es combustible. Entonces si aumenta el combustible ese aumento se traslada prácticamente a todos los productos en la góndola.

P: ¿Pero acaso la inflación no es ‘en todo momento y lugar un fenómeno monetario’?

R: Sería un buen momento para que el gobierno reconozca que se equivocaron con ese argumento. En los últimos tres meses en la Argentina, el fenómeno monetario no explica la inflación. De hecho el aumento de la carne, que es lo que ha motorizado el índice de precios en diciembre, enero y en febrero, no está relacionado con la emisión. Sería bueno revisar las premisas. El argumento monetario es además bastante falso, porque el gobierno el año pasado emitió y transfirió utilidades por $10 billones. Dice una cosa pero la borra con el codo y hace otra. Probablemente insistan con el ancla salarial y lo que va a suceder es que la baja de la inflación se logrará a costa de consumo y actividad, que es lo que viene haciendo el gobierno hace dos años. Es decir, con apretón monetario y recortando o salarial, tarde o temprano va a bajar la inflación, el problema que vamos a estar todos muertos.

Sería bueno revisar las premisas. El argumento monetario es además bastante falso, porque el gobierno el año pasado emitió y transfirió utilidades por $10 billones. Dice una cosa pero la borra con el codo y hace otra.

P: ¿Qué opina del raid aperturista que ha emprendido el gobierno?

R: Yo no soy obtuso, tenemos que abrirnos al mundo. Ahora, yo quiero que el metalúrgico de mi distrito en San Martín se reconvierta, ¿quién lo financia?, ¿cómo hacemos?, ¿cuánto tiempo le damos?, ¿cómo lo planificamos? Porque no es la primera vez que la Argentina pretende abrirse al mundo. El agravante de esa situación es que el nivel de productividad, sobre todo en la post pandemia, pegó un salto fenomenal en el mundo y particularmente en China. Uno habitualmente utiliza el tipo de cambio real multilateral como un proxy de competitividad respecto de sus socios comerciales. Bueno, hoy estamos en 90, es decir un valor 10% por debajo del día posterior a la devaluación de Prat Gay en 2016. Ahora, hay que ajustar ese dato por productividad, porque el tipo de cambio real multilateral no tiene la productividad ‘dentro’. Cuando lo ajustás por productividad estás en 69, es decir, por debajo de la década de los 90. Ese es el marco en el que pretendés abrir la economía y competir mano a mano.

P: El gobierno sostiene que hay tres sectores dinámicos, campo, energía y minería, que van a generar el flujo de dólares y la creación de empleo en los próximos años ¿Qué opina?

R: En la Argentina, si vos tomás solo minería, encontrás que hoy existen 27.000 puestos de trabajo registrados. Milei dijo en la apertura de sesiones ordinarias que lo podríamos llevar a un millón. Es una estupidez fragrante. Chile tiene 300.000 trabajadores en ese sector, incluyendo los sectores conexos, vinculados. Escuché hace poco a Fauto Spotorno reconocer que la minería no genera muchos puestos de trabajo, y habló de las actividades conexas. ‘Hay una empresa que hace el catering y que contrató 10.000 trabajadores’ dijo. Estaba hablando de la minería metalífera en San Juan, que específicamente, genera 10.700 puestos de trabajo. ¿Esa empresa de catering les da de comer en la boca a la gente? Ni que hablar que el empresario Pyme, el metalúrgico, el textil ¿debería desarmar su empresa e irse a la cordillera para armar ahí una Pyme? O la especialización de la mano de obra ¿no? Yo no estoy en contra de esas actividades, al contrario. Trabajé en litio, así que soy enamorado de ese proceso. Pero lo que no podés, es afirmar que esas actividades van a resolver el tema de la desaparición de puestos de trabajo o de las empresas. No existe tal cosa como la destrucción creativa.

P: ¿Puede el peronismo reconstruirse desde el encuentro de dos polos como Cristina Fernández y Miguel Ángel Pichetto?

R: A Pichetto le tengo respeto y aprecio personal. Pero me parece que viene de ser candidato a vicepresidente de Macri. Es difícil que en el conjunto del peronismo, que por cierto es diverso, pueda acumular la representación. Comparto con él algunos aspectos de lo que tiene que ver con la vida productiva. Yo no soy defensor de personajes como Paolo Roca, porque creo que le han hecho mucho daño al país. De hecho a los gobiernos peronistas, les han hecho mucho daño, justamente porque se han aprovechado, vía precios, eso es verdad, y en algunos momentos, sobre todo en la última gestión la verdad que el peronismo fue muy condescendiente con esos actores. Me parece que hay otros actores que quizás pueden representar mejor al conjunto del peronismo en un espacio político, que yo creo que tiene que actualizarse.

Es bueno que se impulse la energía, la minería y el campo como motores de la exportación. Lo que no podés, es afirmar que esas actividades van a resolver el tema de la desaparición de puestos de trabajo o de las empresas. No existe tal cosa como la destrucción creativa.

P: ¿Existe una mayoría en el electorado que padece la coyuntura económica y aún así apoya al gobierno? ¿Se ha disociado el bolsillo del apoyo político?

R: Al que dice que le está yendo mal pero apoya al gobierno, no lo juzgo. Porque probablemente lo que hay en el medio son expectativas de que en algún momento le vaya bien. Me parece razonable, todos queremos que nos vaya bien. Y este es un gobierno que te dice todo el tiempo que a vos te va a ir bien con la reforma laboral, que te va a hacer mal. Esta semana aplicaron salarios dinámicos en una empresa láctea por ejemplo. Nosotros lo habíamos anticipado desde CEPA. Bueno, a mí me da la impresión que buena parte de la sociedad empieza a reflexionar sobre estas cosas. Entonces, me parece que el peronismo y la oposición deberían poder mostrar que puede construir una Argentina que funcione con inflación baja, una regla fiscal, con orden macroeconómico, pero con trabajo y salarios que permitan más o menos vivir dignamente.

P: ¿Existe una apuesta intencional a la desinformación?

R: La lógica de las telecomunicaciones, de las redes, y el propio Milei te llevan a que vos no analices nada. Todo dato es genérico, todo con signos, todo inchequeable. Un día dijiste una cosa, al día siguiente dijiste la contraria y no pasa nada. Sucedió por ejemplo con la guerra de Ucrania, por poner un ejemplo. Un día decían ‘uy sí’, y al otro día Trump cambió y entonces sabían que estaban en falsa escuadra. Lo que a mí me preocupa es que la sociedad recupere su análisis crítico. Yo intento trabajar para que la gente de a pie se pregunte cosas. Vea la inconsistencia. Que dude, que intente indagar, que cuando le den un dato diga esto es así o no, y quiera averiguar cómo es el fenómeno.

Perfil

Hernán Letcher es Contador por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Magister en Economía Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Es director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).

Panelista habitual de GPS junto a Rolando Graña por América.