Imputaron a un joven que atropelló y mató a una mujer de 82 años

La imagen de una mujer volando por el aire la tarde del 1 de marzo pasado quedó grabada a fuego en la memoria de los testigos ocasionales, que estaban en la calle Mitre al 1300 de esta ciudad. Vicenta Gallar Tobares sufrió un grave traumatismo de cráneo, que provocó una hemorragia cerebral masiva y murió. Tenía 82 años.

Ayer, la fiscal Betiana Cendón formuló cargos contra Leonardo del Castillo, que manejaba el Fiat Palio que atropelló a la víctima mientras cruzaba la calle. La fiscal lo acusó por el delito de homicidio culposo, agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un automotor.

La fiscal desestimó el agravante del exceso de velocidad porque explicó que el joven, cuando embistió a la víctima, circulaba a 54,5 kilómetros en la hora. Sostuvo que para incluir el exceso de velocidad tiene que superar por 30 kilómetros el límite máximo.

Por eso, Cendón planteó en la audiencia de formulación de cargos, a cargo de la jueza de garantías Romina Martini, que el acusado tuvo una conducta negligente la tarde del 1 de marzo cuando circulaba en el vehículo por la calle Mitre. “Nos encontramos ante un hecho que no tiene dolo” aclaró la fiscal, que estuvo en el lugar minutos después de que atropellaran a la jubilada.

Dijo que recolectaron una filmación de un comercio del lugar que capturó la secuencia, el informe del perito accidentológico Néstor Vidal, las declaraciones de dos testigos que observaron directamente el hecho. “Son dos testigos que se estaban subiendo al auto sobre la misma vereda y vieron volar a la señora Tobares”, advirtió la fiscal. Y pidió 4 meses de plazo para completar la investigación.

Señaló que Del Castillo debió extremar el cuidado el atardecer del 1 de marzo cuando manejaba el Palio porque el sol obstaculizaba la visión. A favor del acusado, destacó que permaneció en el lugar y no trató de fugarse.

La jueza preguntó a Del Castillo si había comprendido la acusación. “Sí, comprendí”, respondió el joven. Después, ejerció su derecho de no declarar en la audiencia por recomendación del defensor oficial Juan Pablo Laurence, que no objetó la formulación de los cargos. La jueza admitió los cargos contra el joven y resolvió conceder los 4 meses de plazo para terminar la investigación. Martini aclaró que no se computan -dentro del período de investigación- los días de la feria judicial de invierno.