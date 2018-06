Malestar en el PJ por la llegada de Urtubey a Bariloche

Los referentes del PJ en Bariloche no ocultaron su sorpresa por la visita del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, este viernes a Bariloche, donde dará una charla sobre política turística, invitado por el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck.

El anuncio sobre la llegada del precandidato a presidente por el PJ generó malestar entre los peronistas locales que no dudaron en calificar al salteño como “una estructura funcional al macrismo”.

“No sabía de la visita pero son, sin duda, los gobernadores que están con Macri”, resumió el legislador Jorge Vallaza.

Roberto Camba Delgado, al frente de la Unidad Básica del PJ de Bariloche -que debía llamar a elecciones en el 2016- luego del período de normalización- fue tajante: “No sabíamos sobre la llegada de Urtubey. Están todos viendo qué pasa. A nivel del esquema político nacional, se qué quiere Urtubey pero no está claro qué representa”.

Otro que se manifestó en contra del desembarco del gobernador salteño en Bariloche fue el legislador Alejo Ramos Mejía. “Hagan lo que hagan, en el 2019 la alternativa es el Frente para la Victoria, con el proyecto encabezado por Martín Soria. Pueden traer a quien sea pero ese será el resultado en las urnas. Urtubey no me gusta porque no me gusta nada que sea cómplice de la política del gobierno nacional de Macri”, sentenció el legislador.

La ministra de Turismo de Río Negro, Arabela Carreras, aseguró que Urtubey visitará Bariloche en el marco de la firma de un convenio de política turística. “Estamos por lanzar el vuelo directo entre Bariloche y Salta los domingos, por la compañía Andes, a partir del 7 de julio. Por eso, estamos avanzando en convenios de cooperación entre ambas provincias. Salta tiene experiencia muy positiva en materia de posicionamiento a nivel turístico que queremos compartir con el empresariado local”, destacó la funcionaria provincial.

“La iniciativa, continuó Carreras, tiene que ver exclusivamente con la cuestión turística. Si hay otras lecturas, habrá que preguntarle a cada actor”.

También te puede interesar: Urtubey llega a Río Negro de la mano de Weretilneck